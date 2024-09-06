За полгода убиты 134 белгородца, за месяц — 20: сводка жертв обстрелов за август

Каждый месяц во время обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ гибнут мирные жители региона. Только с марта по июль этого года жертвами атак стали 114 человек, почти половина от этой цифры — в мае. В августе количество убитых белгородцев составило 20 человек. Так, в список жертв за прошедшие полгода, начиная с марта, занесены сведения о 114 убитых.