За полгода убиты 134 белгородца, за месяц — 20: сводка жертв обстрелов за август

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Каждый месяц во время обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ гибнут мирные жители региона. Только с марта по июль этого года жертвами атак стали 114 человек, почти половина от этой цифры — в мае. В августе количество убитых белгородцев составило 20 человек. Так, в список жертв за прошедшие полгода, начиная с марта, занесены сведения о 114 убитых.
4 августа. Первой жертвой обстрелов ВСУ в августе 2024 года стала пожилая белгородка. Женщина погибла на месте трагедии в собственной квартире. В помещение влетел дрон-камикадзе и сдетонировал. Это произошло в Шебекино.
5 августа. В селе Вязовое Краснояружского района украинский дрон атаковал очередной автобус с сотрудниками «Агро-Белогорья». Трёх пострадавших доставили в больницу на попутках. Один мужчина погиб на месте во время взрыва. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Как сообщила сама компания, погибшему было 45 лет.
6 августа. Третьим убитым с начала месяца стал мужчина, который во время нападения беспилотника находился в автомобиле, ехавшем по участку дороги недалеко от села Новостроевка-Вторая. Мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.
8 августа. При обстреле Шебекино ранило одного мирного жителя. Однако по дороге в больницу он скончался от полученных травм. В тот же день под огонь ВСУ попала Бессоновка в Белгородском районе. Вечером стало известно о гибели белгородца, который во время обстрела находился там. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
В тот же день из Бессоновки в горбольницу №2 бойцы самообороны доставили пострадавшего с проникающим ранением головы и ранением рук, полученными из-за разлетевшихся осколков разорвавшегося боеприпаса. Мужчина попал в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии. В течение 11 дней медики боролись за его жизнь, но 19 августа он скончался.
В ночь на 25 августа. Ночью ВСУ нанесли удар по Ракитному, который унёс жизни пяти мирных жителей посёлка. Кроме того, пострадали 13 человек, среди которых — трое детей.
Сестра одной из умерших рассказала, как родственница погибла в ту ночь. Женщина объяснила, что перед тем, как произошёл второй прилёт, сестра пошла закрывать двери. Её тело обнаружила бабушка, споткнувшись об него в темноте. В голове у погибшей обнаружили три осколка.
Утром 25 августа. После ночных событий ВСУ повторно обстреляли регион. Дроны атаковали два населённых пункта — село Петровка и Соловьёвка. О погибшем мужчине стало известно не сразу. В скорую поступил звонок с сообщением о пострадавшем. Однако, когда медики приехали на место, белгородец уже скончался от полученных травм.
29 августа. ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. После стало известно о погибшем мужчине. Мирный житель скончался до приезда скорой помощи.
Вечером 30 августа Белгород подвергся массированному обстрелу, во время которого пострадали 46 белгородцев и погибли пять мирных жителей. Сначала стало известно об одном погибшем — женщине, находившейся в автомобиле, в который попал снаряд. Постепенно начала поступать информация о всё новых жертвах.
31 августа. В этот день Шебекино подверглось четырём обстрелам со стороны ВСУ. В трёх случаях имелись пострадавшие, в одном — погибший мирный житель. Мужчина с тяжёлыми ранениями погиб на месте при первом обстреле, который произошёл в восемь часов утра.
Кроме того, 1 сентября, в День знаний, снова раздались звуки взрывов. Область подверглась как минимум 10 обстрелам. Погиб мирный житель. Это произошло около 22:30 в селе Шагаровка Белгородского района.
1 сентября прошли первые отпевания погибших белгородцев. Также за день до этого митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн навестил пострадавших, которые всё ещё находятся в больницах.