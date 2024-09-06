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Погибшие

За полгода убиты 134 белгородца, за месяц — 20: сводка жертв обстрелов за август

6 сентября 2024, 06:46
Фото: Kandinsky
Погибшие

20 мирных жителей Белгородской области стали жертвами обстрелов ВСУ в августе

С начала марта по конец августа в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 134 мирных жителя. Кроме того, в период с 30 августа по 2 сентября жертвами стали семь белгородцев. В общей сложности за август обстрелы стали причиной смерти 20 человек. На этот раз среди жертв нет детей.

Каждый месяц во время обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ гибнут мирные жители региона. Только с марта по июль этого года жертвами атак стали 114 человек, почти половина от этой цифры — в мае. В августе количество убитых белгородцев составило 20 человек. Так, в список жертв за прошедшие полгода, начиная с марта, занесены сведения о 114 убитых.

Новая атака на автобус «Агро-Белогорья»

4 августа. Первой жертвой обстрелов ВСУ в августе 2024 года стала пожилая белгородка. Женщина погибла на месте трагедии в собственной квартире. В помещение влетел дрон-камикадзе и сдетонировал. Это произошло в Шебекино.

5 августа. В селе Вязовое Краснояружского района украинский дрон атаковал очередной автобус с сотрудниками «Агро-Белогорья». Трёх пострадавших доставили в больницу на попутках. Один мужчина погиб на месте во время взрыва. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Как сообщила сама компания, погибшему было 45 лет.

6 августа. Третьим убитым с начала месяца стал мужчина, который во время нападения беспилотника находился в автомобиле, ехавшем по участку дороги недалеко от села Новостроевка-Вторая. Мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.

8 августа. При обстреле Шебекино ранило одного мирного жителя. Однако по дороге в больницу он скончался от полученных травм. В тот же день под огонь ВСУ попала Бессоновка в Белгородском районе. Вечером стало известно о гибели белгородца, который во время обстрела находился там. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

В тот же день из Бессоновки в горбольницу №2 бойцы самообороны доставили пострадавшего с проникающим ранением головы и ранением рук, полученными из-за разлетевшихся осколков разорвавшегося боеприпаса. Мужчина попал в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии. В течение 11 дней медики боролись за его жизнь, но 19 августа он скончался.

Удар по Ракитному

В ночь на 25 августа. Ночью ВСУ нанесли удар по Ракитному, который унёс жизни пяти мирных жителей посёлка. Кроме того, пострадали 13 человек, среди которых — трое детей.

Сестра одной из умерших рассказала, как родственница погибла в ту ночь. Женщина объяснила, что перед тем, как произошёл второй прилёт, сестра пошла закрывать двери. Её тело обнаружила бабушка, споткнувшись об него в темноте. В голове у погибшей обнаружили три осколка.

Утром 25 августа. После ночных событий ВСУ повторно обстреляли регион. Дроны атаковали два населённых пункта — село Петровка и Соловьёвка. О погибшем мужчине стало известно не сразу. В скорую поступил звонок с сообщением о пострадавшем. Однако, когда медики приехали на место, белгородец уже скончался от полученных травм.

29 августа. ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. После стало известно о погибшем мужчине. Мирный житель скончался до приезда скорой помощи.

Белгород снова под обстрелами

Вечером 30 августа Белгород подвергся массированному обстрелу, во время которого пострадали 46 белгородцев и погибли пять мирных жителей. Сначала стало известно об одном погибшем — женщине, находившейся в автомобиле, в который попал снаряд. Постепенно начала поступать информация о всё новых жертвах.

31 августа. В этот день Шебекино подверглось четырём обстрелам со стороны ВСУ. В трёх случаях имелись пострадавшие, в одном — погибший мирный житель. Мужчина с тяжёлыми ранениями погиб на месте при первом обстреле, который произошёл в восемь часов утра.

Кроме того, 1 сентября, в День знаний, снова раздались звуки взрывов. Область подверглась как минимум 10 обстрелам. Погиб мирный житель. Это произошло около 22:30 в селе Шагаровка Белгородского района.

1 сентября прошли первые отпевания погибших белгородцев. Также за день до этого митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн навестил пострадавших, которые всё ещё находятся в больницах.

Уже 194 жертвы: 20 мирных белгородцев погибли при обстрелах ВСУ в июле
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