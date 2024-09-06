Один человек погиб, один ранен, бушевали пожары: что произошло в Белгородской области

ВСУ атаковали 20 населённых пунктов в Белгородской области, есть жертвы

Из восьми атакованных районов последствий на земле нет только в двух. Основной удар накануне вновь принял на себя Шебекинский горокруг: только за вечер столица муниципалитета трижды попала под обстрел, в городе произошли пожары, сообщили в оперштабе.