Один человек погиб, один ранен, бушевали пожары: что произошло в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:54
За сутки — с утра 5 сентября по утро 6 сентября — под удар ВСУ попали восемь районов Белгородской области. Последствий нет только в двух — в Волоконовском районе и Грайворонском горокруге, следует из оперативной сводки.
Основной удар принял на себя Шебекинский горокруг. Один человек погиб в результате обстрела Шебекино. В Новой Таволжанке накануне пострадал мужчина, госпитализация ему не потребовалась.
В горокруге за сутки повреждены 34 частных и два многоквартирных дома, четыре надворные постройки, гараж, семь машин, ЛЭП. Разрушения есть в здании соцобъекта, двух производственных предприятиях.
Огонь в результате прилётов охватил два частных дома, две хозпостройки, склад на территории предприятия, гараж. Также возгорание было в лесном массиве.
Пожар после атаки дрона произошёл накануне и в Борисовском районе — загорелась сухая трава. Произошло это в Грузском. Также в селе после обстрела разрушения выявили в двух многоквартирных и одном частном доме. Повреждены легковушка и трактор.
Ещё две машины пострадали после атак ВСУ в Белгородском и Ракитянском районах. В Валуйском горокруге повреждён частный дом, в Краснояружском районе — надворная постройка.