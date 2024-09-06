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Пожар в Шебекино после обстрела

Один человек погиб, один ранен, бушевали пожары: что произошло в Белгородской области

6 сентября 2024, 08:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар в Шебекино после обстрела

ВСУ атаковали 20 населённых пунктов в Белгородской области, есть жертвы

Из восьми атакованных районов последствий на земле нет только в двух. Основной удар накануне вновь принял на себя Шебекинский горокруг: только за вечер столица муниципалитета трижды попала под обстрел, в городе произошли пожары, сообщили в оперштабе.
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Обстрел

За сутки — с утра 5 сентября по утро 6 сентября — под удар ВСУ попали восемь районов Белгородской области. Последствий нет только в двух — в Волоконовском районе и Грайворонском горокруге, следует из оперативной сводки.

Основной удар принял на себя Шебекинский горокруг. Один человек погиб в результате обстрела Шебекино. В Новой Таволжанке накануне пострадал мужчина, госпитализация ему не потребовалась.

В горокруге за сутки повреждены 34 частных и два многоквартирных дома, четыре надворные постройки, гараж, семь машин, ЛЭП. Разрушения есть в здании соцобъекта, двух производственных предприятиях.

Огонь в результате прилётов охватил два частных дома, две хозпостройки, склад на территории предприятия, гараж. Также возгорание было в лесном массиве.

Пожар после атаки дрона произошёл накануне и в Борисовском районе — загорелась сухая трава. Произошло это в Грузском. Также в селе после обстрела разрушения выявили в двух многоквартирных и одном частном доме. Повреждены легковушка и трактор.

Ещё две машины пострадали после атак ВСУ в Белгородском и Ракитянском районах. В Валуйском горокруге повреждён частный дом, в Краснояружском районе — надворная постройка.

За вечер ВСУ трижды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?
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