Какие объекты культурного наследия пострадали от обстрелов Белгородской области?

Что касается средств, которые нужны на восстановление остальных объектов, в региональном правительстве сумму не озвучили, отметив, что в соответствии с законодательством ответственность за обеспечение сохранности объектов культурного наследия, в том числе планирование сроков проведения ремонта и их финансирование, возложена на собственников объектов или других законных представителей.