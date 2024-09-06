Какие объекты культурного наследия пострадали от обстрелов Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, с 2022 по 2024 год из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области получили повреждения 54 объекта культурного наследия.
В их числе памятники архитектуры и градостроительства (здания и сооружения), а также памятники воинской славы, расположенные в Белгороде, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском округах, Белгородском и Прохоровском районах.
В правительстве добавили, что в населённых пунктах, где ввели режим «чрезвычайной ситуации» или куда ограничили доступ, есть ещё 31 объект культурного наследия. Но в настоящее время нет возможности провести осмотр, чтобы получить информацию об их состоянии.
На сегодняшний день в пяти районах провели полные или частичные работы по восстановлению 14 объектов культурного наследия, повреждённых в результате обстрелов
В Белгороде:
В Валуйках:
В Новооскольском округе:
В Прохоровке:
В Шебекино:
Что касается средств, которые нужны на восстановление остальных объектов, в региональном правительстве сумму не озвучили, отметив, что в соответствии с законодательством ответственность за обеспечение сохранности объектов культурного наследия, в том числе планирование сроков проведения ремонта и их финансирование, возложена на собственников объектов или других законных представителей.