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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

С начала СВО в Белгородской области пострадали 54 объекта культурного наследия

Какие объекты культурного наследия пострадали от обстрелов Белгородской области?

6 сентября 2024, 12:05
Фото: 1MI

С начала СВО в Белгородской области пострадали 54 объекта культурного наследия

Всего в регионе за два года СВО от обстрелов ВСУ получили повреждения 54 объекта культурного наследия. Часть из них находятся в областном центре. Некоторые уже восстановили.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, с 2022 по 2024 год из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области получили повреждения 54 объекта культурного наследия.

В их числе памятники архитектуры и градостроительства (здания и сооружения), а также памятники воинской славы, расположенные в Белгороде, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском округах, Белгородском и Прохоровском районах.

В правительстве добавили, что в населённых пунктах, где ввели режим «чрезвычайной ситуации» или куда ограничили доступ, есть ещё 31 объект культурного наследия. Но в настоящее время нет возможности провести осмотр, чтобы получить информацию об их состоянии.

На сегодняшний день в пяти районах провели полные или частичные работы по восстановлению 14 объектов культурного наследия, повреждённых в результате обстрелов

В Белгороде:

  • Гостиница «Европейская» (пр-т Славы, 37);
  • «Жилой дом» (ул. Николая Чумичова, 37);
  • «Конюшня», входящая в состав объекта культурного наследия «Усадьба Волковой — комплекс» (ул. Корочанская, 318);
  • «Здание бывшей женской гимназии. Образец архитектуры общественных зданий» (Народный бульвар, 74);
  • «Административное здание» (Соборная площадь, 4);
  • «Административно-общественное здание» (ул. Попова, 24).

В Валуйках:

  • «Дом, в котором находилось Высшее начальное училище в 1913 году» (ул. Степана Разина, 16);
  • «Дом, где в декабре 1919 года находился штаб Первой Конной армии» (ул. Пролетарская, 16);
  • «Николаевская церковь» (ул. Красная площадь, 7);
  • «Двухклассное земское училище» (ул. М. Горького, 41).

В Новооскольском округе:

  • «Сергиевский храм» (с. Малое Городище).

В Прохоровке:

  • «Храм святых апостолов Петра и Павла» (ул. Парковая, 46).

В Шебекино:

  • «Реальное училище» (ул. Октябрьская, 9);
  • «Дом купца Золотарева» (ул. Московская, 17).

Что касается средств, которые нужны на восстановление остальных объектов, в региональном правительстве сумму не озвучили, отметив, что в соответствии с законодательством ответственность за обеспечение сохранности объектов культурного наследия, в том числе планирование сроков проведения ремонта и их финансирование, возложена на собственников объектов или других законных представителей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Памятники#Белгород#Обстрел#Объекты культурного наследия#Средства#СВО
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