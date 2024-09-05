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Updated Сегодня, 11:10

Одно из укрытий в Белгородской области сильно пострадало после обстрела даже внутри

Не такие уж безопасные? Белгородцев удивило состояние укрытия после обстрела

5 сентября 2024, 11:10
Фото: bel.ru
Одно из укрытий в Белгородской области сильно пострадало после обстрела даже внутри

Белгородцы запечатлели состояние укрытия после обстрела

Жители Шебекинского округа обратили внимание на укрытие, которое пострадало при очередном обстреле. Следы от осколков заметили не только снаружи конструкции, но и внутри. Подробности сообщили в Telegram-канале «ШО Шебекино».
Сюжет
Обстрел

Житель Шебекинского городского округа снял на видео состояние одного из укрытий после очередного обстрела. Вид белгородец показал как снаружи, так и изнутри.

На кадрах видно, что осколками оказалась посечена не только внешняя часть конструкции, но и внутренняя. Несмотря на имеющуюся дополнительную перегородку, полностью защитить от осколков укрытию не удалось.

Автор местного Telegram-канала считает, что безопасное пространство в укрытии, исходя из полученной информации, составляет примерно одну треть.

Вид попавшего под огонь укрытия
Видео: Telegram-канал «ШО Шебекино»
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