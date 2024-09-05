Не такие уж безопасные? Белгородцев удивило состояние укрытия после обстрела

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Житель Шебекинского городского округа снял на видео состояние одного из укрытий после очередного обстрела. Вид белгородец показал как снаружи, так и изнутри.
На кадрах видно, что осколками оказалась посечена не только внешняя часть конструкции, но и внутренняя. Несмотря на имеющуюся дополнительную перегородку, полностью защитить от осколков укрытию не удалось.
Автор местного Telegram-канала считает, что безопасное пространство в укрытии, исходя из полученной информации, составляет примерно одну треть.