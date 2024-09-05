ВСУ обстреляли Шебекино: погиб мужчина, огонь охватил дома, хозпостройки и склад

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Мужчина погиб при обстреле Шебекино 5 сентября. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.
После прилётов огонь охватил два частных дома, две хозпостройки, складское помещение на территории предприятия. На месте ЧП уже работают пожарные.
Ещё 10 частных домов пострадали не от огня. При обстреле в них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.
Напомним, что днём при обстреле шебекинской Новой Таволжанки ранения получил мужчина. При атаке ВСУ пострадали 15 частных домов, ещё один наполовину разрушен. Также под удар попали два МКД и соцобъект.