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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Пожар после обстрела в Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино: погиб мужчина, огонь охватил дома, хозпостройки и склад

5 сентября 2024, 14:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар после обстрела в Шебекино

Мирный житель погиб при обстреле Шебекино

Мужчина скончался до приезда медиков. После обстрела огонь охватил сразу несколько построек. Пожарные уже работают на месте.
Сюжет
Обстрел

Мужчина погиб при обстреле Шебекино 5 сентября. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

После прилётов огонь охватил два частных дома, две хозпостройки, складское помещение на территории предприятия. На месте ЧП уже работают пожарные.

Ещё 10 частных домов пострадали не от огня. При обстреле в них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.

Напомним, что днём при обстреле шебекинской Новой Таволжанки ранения получил мужчина. При атаке ВСУ пострадали 15 частных домов, ещё один наполовину разрушен. Также под удар попали два МКД и соцобъект.

Пожар после обстрела в ШебекиноПожар после обстрела в Шебекино
Пожар после обстрела в ШебекиноПожар после обстрела в Шебекино
Пожар после обстрела в ШебекиноПожар после обстрела в Шебекино
Пожар после обстрела в ШебекиноПожар после обстрела в Шебекино
Пожар после обстрела в Шебекино
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мирный житель ранен при обстреле Белгородской области, наполовину разрушен дом
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Обстрел#Погибший#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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