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Больница

Трое белгородцев погибли, двое ранены: ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

4 сентября 2024, 15:19
Фото: 1MI
Больница

При повторном обстреле в Шебекинском горокруге погибли трое человек, двое ранены

В результате повторного обстрела села Новая Таволжанка погибли три мирных жителя, ещё два человека получили ранения. Также имеются серьёзные материальные повреждения домов и авто, оперативные службы оказывают помощь пострадавшим и работают на месте происшествия.

В ходе атаки ВСУ на Новую Таволжанку Шебекинского городского округа погибли трое мирных жителей. Они получили ранения несовместимы с жизнью и скончались на месте до приезда медиков.

Также есть пострадавшие — мужчина и женщина. У первого диагностированы непроникающее осколочное ранение живота, головы и груди; у второй — множественные осколочные ранения ног, спины и предплечья. На данный момент бригада скорой помощи доставляет раненых в горбольницу №2 Белгорода.

Что касается разрушений, то при атаке ВСУ на село пострадали три частных дома: посечены фасады, выбиты окна, а также имеются повреждения газопровода. Пострадали четыре авто.

Оперативные службы работают на месте.

Кроме того, сегодня днём при обстреле в Новой Таволжанке также есть раненые. Ещё один мужчина и одна женщина. Пострадали два МКД и семь ИЖС., гараж. В Шебекино на одном их предприятий пострадали административное здание и склады, также — легковой автомобиль и три грузовых. Также один FPV-дрон сдетонировал на одном и участков дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Оказалось повреждено ограждение моста.

Два человека ранены, повреждён мост после атак на Белгородскую область
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