Трое белгородцев погибли, двое ранены: ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В ходе атаки ВСУ на Новую Таволжанку Шебекинского городского округа погибли трое мирных жителей. Они получили ранения несовместимы с жизнью и скончались на месте до приезда медиков.
Также есть пострадавшие — мужчина и женщина. У первого диагностированы непроникающее осколочное ранение живота, головы и груди; у второй — множественные осколочные ранения ног, спины и предплечья. На данный момент бригада скорой помощи доставляет раненых в горбольницу №2 Белгорода.
Что касается разрушений, то при атаке ВСУ на село пострадали три частных дома: посечены фасады, выбиты окна, а также имеются повреждения газопровода. Пострадали четыре авто.
Оперативные службы работают на месте.
Кроме того, сегодня днём при обстреле в Новой Таволжанке также есть раненые. Ещё один мужчина и одна женщина. Пострадали два МКД и семь ИЖС., гараж. В Шебекино на одном их предприятий пострадали административное здание и склады, также — легковой автомобиль и три грузовых. Также один FPV-дрон сдетонировал на одном и участков дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Оказалось повреждено ограждение моста.