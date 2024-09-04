Трое белгородцев погибли, двое ранены: ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

Кроме того, сегодня днём при обстреле в Новой Таволжанке также есть раненые. Ещё один мужчина и одна женщина. Пострадали два МКД и семь ИЖС., гараж. В Шебекино на одном их предприятий пострадали административное здание и склады, также — легковой автомобиль и три грузовых. Также один FPV-дрон сдетонировал на одном и участков дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Оказалось повреждено ограждение моста.