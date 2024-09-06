За вечер ВСУ трижды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?

Так, в 15 частных домовладениях повреждения получили кровли, остекление, фасады и заборы. На одном из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От прилёта также пострадали крыша гаража и стоявший в нём автомобиль. Ещё четыре машины посекло осколками.