bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Один из обстрелов Шебекино

За вечер ВСУ трижды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?

6 сентября 2024, 06:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Один из обстрелов Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области трижды за вечер попал под огонь ВСУ

Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Трижды за вечер 5 сентября ВСУ обстреляли Шебекино. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал, однако есть разрушения.

Так, в 15 частных домовладениях повреждения получили кровли, остекление, фасады и заборы. На одном из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От прилёта также пострадали крыша гаража и стоявший в нём автомобиль. Ещё четыре машины посекло осколками.

Кроме того, в Шебекино зарегистрировали много пожаров: возгорания случились в двух частных домах, двух хозпостройках, складском помещении. Горели и сухая трава с лесной подстилкой.

ВСУ обстреляли Шебекино: погиб мужчина, огонь охватил дома, хозпостройки и склад
Узнать подробнее
Читайте также:
Повреждены фасады домов, машина и газовая труба: ВСУ атаковали белгородское селоЧто известно об обстановке в Курской области на 31-й день вторжения ВСУ?Новый день в Белгородской области не обошёлся без жертв. Что известно?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
За полгода убиты 134 белгородца, за месяц — 20: сводка жертв обстрелов за август
Сегодня, 06:46
Пропавшую в Белгородской области 15-летнюю девочку нашли
Сегодня, 10:12
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
Сегодня, 08:47
Через пару дней белгородцы выберут нового депутата. Будет ли это безопасно?
Сегодня, 14:25
«Новая фишка?» Белгородцы «докопались» до бордюров в парке Ленина
Сегодня, 11:37
Каникулы в 2024/2025 учебном году: сколько дней отдохнут школьники и студенты
Сегодня, 11:49