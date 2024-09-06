За вечер ВСУ трижды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Трижды за вечер 5 сентября ВСУ обстреляли Шебекино. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал, однако есть разрушения.
Так, в 15 частных домовладениях повреждения получили кровли, остекление, фасады и заборы. На одном из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От прилёта также пострадали крыша гаража и стоявший в нём автомобиль. Ещё четыре машины посекло осколками.
Кроме того, в Шебекино зарегистрировали много пожаров: возгорания случились в двух частных домах, двух хозпостройках, складском помещении. Горели и сухая трава с лесной подстилкой.