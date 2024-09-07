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Юбилей

Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня образования

7 сентября 2024, 15:17
Фото: РЭС
Юбилей
Алексеевский и Ровеньской районы электрических сетей были образованы 7 сентября 1964 года в составе Восточных электрических сетей РЭУ «Белгородэнерго», через два года после начала сплошной электрификации восточной части Белгородской области, — «Информбюро».

Это был период активного строительства линий электропередачи и подстанций, консолидации колхозных сетей и приведения их к единым требованиям правил технической эксплуатации. Осенью 1964 года была построена и введена в эксплуатацию первая на востоке региона подстанция 35 кВ «Ровеньки», запитанная от ТЭЦ в Луганской области. А в мае 1970 года на базе Алексеевского РЭС был организован первый в энергосистеме районный диспетчерский пункт.

За шесть лет были электрифицированы все села и поселки, животноводческие фермы и комплексы Алексеевского, Ровеньского и еще ряда районов восточной части Белгородской области.

Сегодня коллективы продолжают традиции первых энергетиков, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение городских и сельских жителей, предприятий и организаций.

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский поздравил сотрудников с юбилеем:

«От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, удачи во всех жизненных начинаниях, дальнейших трудовых успехов и побед!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Источник: телеграм-канал «Информбюро»

Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго»
Фото: «Белгородэнерго»
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