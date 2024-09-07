Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня образования

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Это был период активного строительства линий электропередачи и подстанций, консолидации колхозных сетей и приведения их к единым требованиям правил технической эксплуатации. Осенью 1964 года была построена и введена в эксплуатацию первая на востоке региона подстанция 35 кВ «Ровеньки», запитанная от ТЭЦ в Луганской области. А в мае 1970 года на базе Алексеевского РЭС был организован первый в энергосистеме районный диспетчерский пункт.
За шесть лет были электрифицированы все села и поселки, животноводческие фермы и комплексы Алексеевского, Ровеньского и еще ряда районов восточной части Белгородской области.
Сегодня коллективы продолжают традиции первых энергетиков, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение городских и сельских жителей, предприятий и организаций.
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский поздравил сотрудников с юбилеем:
«От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, удачи во всех жизненных начинаниях, дальнейших трудовых успехов и побед!» — говорится в поздравительной телеграмме.
Источник: телеграм-канал «Информбюро»