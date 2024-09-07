Алексеевский и Ровеньской РЭС «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня образования

Это был период активного строительства линий электропередачи и подстанций, консолидации колхозных сетей и приведения их к единым требованиям правил технической эксплуатации. Осенью 1964 года была построена и введена в эксплуатацию первая на востоке региона подстанция 35 кВ «Ровеньки», запитанная от ТЭЦ в Луганской области. А в мае 1970 года на базе Алексеевского РЭС был организован первый в энергосистеме районный диспетчерский пункт.