bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Белгородэнерго предупреждает об участившихся случаях мошенничества

Белгородэнерго предупреждает об участившихся случаях мошенничества

22 августа 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
В последнее время участились факты мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами «Россети Центр».

В частности, злоумышленники по телефону предлагают произвести замену приборов учета электрической энергии. При этом мошенники требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу.

Энергетики напоминают, что сотрудники компании никогда не запрашивают по телефону персональные данные и пароли потребителей. При этом интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Фото: Белгородэнерго

Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону «Горячей линии энергетиков „Светлая линия 220“: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).

Будьте бдительны, перепроверяйте вызвавшую подозрение информацию и не попадайтесь на уловки мошенников.

Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белгородэнерго» напоминает о важности соблюдения безопасности в охранной зоне ЛЭПЭнергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧСБелгородэнерго: Несанкционированные работы около ЛЭП смертельно опасны
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Горячая линия#Мошенничество#Белгородэнерго#Персональные данные#Законодательство#Белгород#Приборы учета#Электрическая энергия#Россети Центр#Бдительность
Подпишитесь
Обстановка сложная: Гладков доложил Путину, что происходит в Белгородской области
Сегодня, 11:58
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области
Сегодня, 12:31
Выпускники каких школ Белгорода поступили в лучшие вузы? В топ-300 попали два лицея
Сегодня, 13:11
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23