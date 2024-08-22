Белгородэнерго предупреждает об участившихся случаях мошенничества

Энергетики напоминают, что сотрудники компании никогда не запрашивают по телефону персональные данные и пароли потребителей. При этом интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».