Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Повреждаемость электрических кабелей возрастает в период строительного сезона. В этом году при прокладке и ремонте инженерных сетей произошло 19 порывов кабельных ЛЭП, большая часть из них — в Белгороде.
Стоит помнить, что не допускается применение землеройной техники на расстоянии менее 1 метра, а ударных и вибропогружных механизмов — менее 5 метров от кабельной линии. За поврежденное энергооборудование нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ.
Причиной аварий чаще всего является элементарная беспечность, поэтому водителям спецтехники необходимо быть осторожными вблизи энергообъектов, уточнять трассы прохождения кабельных сетей. Кроме материального ущерба и неудобств, связанных с отключением электроснабжения, нарушители могут подвергнуть свою жизнь опасности, поскольку линии находятся под напряжением.