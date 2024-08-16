Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач

Стоит помнить, что не допускается применение землеройной техники на расстоянии менее 1 метра, а ударных и вибропогружных механизмов — менее 5 метров от кабельной линии. За поврежденное энергооборудование нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ.