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Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач

Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач

16 августа 2024, 10:37
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» призывает водителей строительной техники быть внимательными при выполнении работ в охранных зонах кабельных линий электропередачи. Любые действия здесь следует производить только с разрешения энергетиков и исключительно на основании проектной документации.

Повреждаемость электрических кабелей возрастает в период строительного сезона. В этом году при прокладке и ремонте инженерных сетей произошло 19 порывов кабельных ЛЭП, большая часть из них — в Белгороде.

Стоит помнить, что не допускается применение землеройной техники на расстоянии менее 1 метра, а ударных и вибропогружных механизмов — менее 5 метров от кабельной линии. За поврежденное энергооборудование нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ.

Причиной аварий чаще всего является элементарная беспечность, поэтому водителям спецтехники необходимо быть осторожными вблизи энергообъектов, уточнять трассы прохождения кабельных сетей. Кроме материального ущерба и неудобств, связанных с отключением электроснабжения, нарушители могут подвергнуть свою жизнь опасности, поскольку линии находятся под напряжением.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
«Белгородэнерго» напоминает о важности соблюдения безопасности в охранной зоне ЛЭП
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#Алёна Мальцева#Аварии#Белгородэнерго#Безопасность#Россети Центр#Строительная техника
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