Белгородэнерго напоминает о соблюдения правил пожарной безопасности вблизи ЛЭП

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Основную угрозу возгорания создают несанкционированные мусорные свалки, склады лесо- и пиломатериалов, горюче-смазочной продукции вблизи энергообъектов. Очень опасно рядом с подстанциями и ЛЭП разводить костры, выжигать траву, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, бросать на землю горящие спички и окурки. Огонь может переплавить провода и привести к их падению. Оборванный провод находится под напряжением, а это создает реальную угрозу для жизни людей и риск обесточивания потребителей.
За нарушение правил пожаробезопасности виновники могут привлекаться к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.
Если вы заметите возгорание рядом с энергообъектом, сообщите об этом энергетикам по телефону «Светой линии 220» 8-880-220-0-220 или номеру 112.