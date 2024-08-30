Белгородэнерго напоминает о соблюдения правил пожарной безопасности вблизи ЛЭП

Основную угрозу возгорания создают несанкционированные мусорные свалки, склады лесо- и пиломатериалов, горюче-смазочной продукции вблизи энергообъектов. Очень опасно рядом с подстанциями и ЛЭП разводить костры, выжигать траву, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, бросать на землю горящие спички и окурки. Огонь может переплавить провода и привести к их падению. Оборванный провод находится под напряжением, а это создает реальную угрозу для жизни людей и риск обесточивания потребителей.