bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

ЛЭП

Белгородэнерго напоминает о соблюдения правил пожарной безопасности вблизи ЛЭП

30 августа 2024, 11:01
Фото: 1MI
ЛЭП
В Белгородской области до 15 сентября 2024 года продлен особый противопожарный режим. В связи с этим Белгородэнерго призывает жителей области к особой осторожности при обращении с огнем в охранных зонах линий электропередачи, особенно в лесной полосе.

Основную угрозу возгорания создают несанкционированные мусорные свалки, склады лесо- и пиломатериалов, горюче-смазочной продукции вблизи энергообъектов. Очень опасно рядом с подстанциями и ЛЭП разводить костры, выжигать траву, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, бросать на землю горящие спички и окурки. Огонь может переплавить провода и привести к их падению. Оборванный провод находится под напряжением, а это создает реальную угрозу для жизни людей и риск обесточивания потребителей.

За нарушение правил пожаробезопасности виновники могут привлекаться к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Если вы заметите возгорание рядом с энергообъектом, сообщите об этом энергетикам по телефону «Светой линии 220» 8-880-220-0-220 или номеру 112.

Правила безопасности вблизи ЛЭППравила безопасности вблизи ЛЭП
Правила безопасности вблизи ЛЭППравила безопасности вблизи ЛЭП
Правила безопасности вблизи ЛЭП
Фото: Белгородэнерго
Белгородэнерго предупреждает об участившихся случаях мошенничества
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередачЭнергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧСФилиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Боец самообороны выехал на спасение белгородца, но сам пострадал от атаки БПЛА
Сегодня, 10:48
Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
Сегодня, 08:06
Троим россиянам, устроившим диверсии на железной дороге, вынесли приговор
Сегодня, 12:34
Включили-выключили: из-за ещё одного крупного порыва жители Губкина вновь без воды
Сегодня, 14:12
В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалеты
Сегодня, 12:50