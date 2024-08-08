«Белгородэнерго» напоминает о важности соблюдения безопасности в охранной зоне ЛЭП

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Смертельно опасно заниматься строительством зданий и сооружений в охранной зоне линий электропередачи, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, организовывать складирование материалов под ЛЭП, проводить любые манипуляции прямо под проводами. Охранная зона специально создана для того, чтобы защитить жизнь людей, оградить их от травм и смертельной опасности из-за поражения электрическим током. Поэтому любые работы здесь категорически запрещены.
Кроме того, очень опасно заходить на территорию энергообъектов, проникать внутрь трансформаторных подстанций. Энергооборудование находится под высоким напряжением. Если человек дотронется до токоведущей части, то попадет под действие электрического тока и получит травмы, не совместимые с жизнью.
По этой же причине нельзя забираться на опоры линий электропередачи и вмешиваться в работу энергооборудования. Набросы на провода или кража цветмета могут не только создать угрозу для здоровья и жизни людей, но и спровоцировать короткие замыкания и пожары.
Важно запомнить еще одно правило: подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 10 метров крайне опасно! Вокруг такого провода возникает зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом, не отрывая ног от земли и друг от друга.
Обращайте внимание на предупреждающие знаки, закрепленные на энергообъектах: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе. При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом энергетикам по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.
Охранная зона — это расстояние вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи в виде части поверхности земли и воздушного пространства, расположенного по обе стороны от крайних проводов на расстоянии от 10 до 20 метров, в зависимости от уровня напряжения.