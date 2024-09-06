Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Школы и детские сады на Харьковской горе начали учебный год дистанционно. После обстрела Белгорода утром понедельника, 2 сентября, учреждения временно закрыли. Тогда один из прилётов пришёлся на детсад «Львёнок».
Ограничительные меры продлили до конца текущей недели. Сообщалось, что дальнейшее решение примут исходя из оперативной обстановки.
Неделя заканчивается, и родители стали интересоваться, откроют ли школы и детские сады. Однозначного ответа в администрации города, увы, пока не дали. Представители мэрии порекомендовали белгородцам обратиться за информацией к руководителям школ и заведующим детсадами.