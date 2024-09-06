Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?

Белгородцы задают вопросы о дальнейшей работе школ и детсадов на Харгоре

После обстрелов в конце прошлой и начале текущей недели школы и детские сады на Харгоре решили временно закрыть. Когда они заработают снова, власти пообещали оперативно сообщить. Что сейчас отвечают родителям о формате работы учреждений?