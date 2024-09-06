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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Школы и детсады Харьковской горы в Белгороде откроют или нет?

Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?

6 сентября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Школы и детсады Харьковской горы в Белгороде откроют или нет?

Белгородцы задают вопросы о дальнейшей работе школ и детсадов на Харгоре

После обстрелов в конце прошлой и начале текущей недели школы и детские сады на Харгоре решили временно закрыть. Когда они заработают снова, власти пообещали оперативно сообщить. Что сейчас отвечают родителям о формате работы учреждений?
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Дети

Школы и детские сады на Харьковской горе начали учебный год дистанционно. После обстрела Белгорода утром понедельника, 2 сентября, учреждения временно закрыли. Тогда один из прилётов пришёлся на детсад «Львёнок».

Ограничительные меры продлили до конца текущей недели. Сообщалось, что дальнейшее решение примут исходя из оперативной обстановки.

Неделя заканчивается, и родители стали интересоваться, откроют ли школы и детские сады. Однозначного ответа в администрации города, увы, пока не дали. Представители мэрии порекомендовали белгородцам обратиться за информацией к руководителям школ и заведующим детсадами.

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