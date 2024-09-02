Утренние прилёты, раненые и дистант: как в Белгородской области прошёл День знаний?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ранним утром, около шести часов, Белгород и Белгородский район вновь подверглись атакам ВСУ. На этот раз один из прилётов пришёлся на детский сад № 18 «Львёнок» в микрорайоне Улитка. Почти половина здания оказалась полностью разрушена. Ещё один прилёт сняли камеры видеонаблюдения. Очевидцы делились фото и видео последствий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что последствия прилётов зафиксировали в зданиях социального и коммерческого объектов, в шести частных домах, пяти МКД и шести машинах.
Ранения при обстреле получила одна белгородка: жительницу Дубового с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга доставили в больницу. Позднее в больницы обратились 16-летняя девушка с проникающим ранением мягких тканей головы и взрослый мужчина — с минно-взрывной и баротравмой. Подростка отпустили домой, а мужчину оставили в медучреждении.
Чуть позже ВСУ повторно атаковали регион: на этот раз при ударе БПЛА в Шебекино пострадал мужчина. У него — баротравма и осколочное ранение спины. Второй беспилотник ударил по парковке, на которой повреждения получили три авто.
Уже вечером 2 сентября стало известно, что в Шебекино пострадали ещё двое мирных жителей.
После случившегося утром серьёзного обстрела местные власти приняли решение перевести часть школ на дистанционное обучение. Такой формат будет действовать в школах на протяжении недели, однако, если ситуация не улучшится, эту меру продлят.
На дистант перевели 20 школ Харгоры Белгорода, а также 80% учреждений Борисовского района. Дежурные группы на неделю также отменяются и в 27 детских садах Белгорода. Во всех остальных образовательных учреждениях сохраняется заранее обговорённый формат: как учёба началась в этих школах, редакция Бел.Ру осветила чуть ранее.
Мэр Валентин Демидов предложил родителям дошколят отправить детей в учреждения северной и центральной части Белгорода: там дежурные группы продолжают свою работу.
Не все родители одобрили решение оперштаба, а другие попросили закупить учителям качественную технику, чтобы образование детей на дистанционке не страдало. Некоторых воспитателей же из-за дистанта якобы заставили выйти на уборку предыдущих последствий обстрелов.
Новый учебный год в Белгородской области начался для более чем 160 тысяч учеников. Из них 15 тысяч ребят впервые сели за парту — им в качестве подарков вручили альбом с инструкцией действий при ракетной опасности.
Проводить уроки физкультуры в оперштабе также решили только внутри школ, выводить учеников на стадионы пока не будут.
Некоторым из школьников глава региона Гладков напомнил, что нужно делать, если они застали обстрел кассетными боеприпасами на улице. А президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие сделают всё, чтобы дети приграничья вернулись к нормальной жизни.
Некоторые белгородские университеты также частично перешли на удалёнку. Решение о дистанционном формате принимал каждый вуз самостоятельно.
Самыми первыми о дистанте заговорило начальство Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК). Ректор сообщил, что на удалёнку перевели студентов факультетов, которые находятся по улицам Королёва, 7 и Губкина, 53. Третий же корпус БГИИКа на Гражданском проспекте, 55 продолжит работу в смешанном формате.
У студентов БГТУ имени Шухова есть выбор: они могут получать знания как в очном формате, так и в дистанционном. Однако при выборе второго варианта нужно уведомить директорат.
Есть ли какие-либо изменения в формате обучения у студентов НИУ «БелГУ», пока не известно — начальство никак не комментировало эту проблему. Не изменился график работы и в Белгородском юридическом институте МВД России имени И. Д. Путилина.
При этом в Белгородском государственном аграрном университете имени В. Я. Горина прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний.
Решение колледжей также разделилось: Белгородский индустриальный, педагогический и правоохранительный колледжи пока не изменили свой формат работы. А студенты медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» будут обучаться в смешанном формате.
Также замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявлял, что белгородские вузы выполнили план по набору первокурсников.