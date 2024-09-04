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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:20

Белгородцы просят пересмотреть пропускной режим в школах

«Мы обязаны»: Гладков — о пропускном режиме для родителей в школах Белгорода

4 сентября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы просят пересмотреть пропускной режим в школах

Пропускной режим для родителей белгородских первоклашек пока не изменят

Белгородцы пожаловались на пропускной режим в школах Белгородской области. Из-за сложной обстановки родителей первоклассников не пропускают даже в фойе зданий, а охранники их якобы грубо выставляют. Губернатор попросил отнестись с пониманием.
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Школы

Белгородцы просят пересмотреть пропускной режим в школах для первоклассников и их родителей. Взрослые говорят, что в прошлом году им можно было находится в фойе вместе со своими детьми, хотя обстановка тоже была не из простых.

В этом году вход в школы для родителей ограничили. Дети в стрессе от первого учебного дня по 20 минут ждут учителя, а охранники, по словам белгородцев, кричат на них и выгоняют родителей, превышая свои полномочия.

Губернатор Вячеслав Гладков согласился, что такое поведение персонала недопустимо. Он предложил родителям, если подобное происходит, обращаться в прокуратуру.

Что касается изменений действующих в этом году пропускных мер, к ним глава региона просит отнестись с пониманием. В условиях сложной оперативной обстановки и угрозы совершения террористического акта небольшой дискомфорт для родителей не так важен, как безопасность детей.

«Мне кажется, что мы делаем всё абсолютно правильно. <…> Здесь, к сожалению, ситуация такова, что мы обязаны принимать дополнительные меры безопасности», — резюмировал Гладков.
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