«Мы обязаны»: Гладков — о пропускном режиме для родителей в школах Белгорода

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Белгородцы просят пересмотреть пропускной режим в школах для первоклассников и их родителей. Взрослые говорят, что в прошлом году им можно было находится в фойе вместе со своими детьми, хотя обстановка тоже была не из простых.
В этом году вход в школы для родителей ограничили. Дети в стрессе от первого учебного дня по 20 минут ждут учителя, а охранники, по словам белгородцев, кричат на них и выгоняют родителей, превышая свои полномочия.
Губернатор Вячеслав Гладков согласился, что такое поведение персонала недопустимо. Он предложил родителям, если подобное происходит, обращаться в прокуратуру.
Что касается изменений действующих в этом году пропускных мер, к ним глава региона просит отнестись с пониманием. В условиях сложной оперативной обстановки и угрозы совершения террористического акта небольшой дискомфорт для родителей не так важен, как безопасность детей.
«Мне кажется, что мы делаем всё абсолютно правильно. <…> Здесь, к сожалению, ситуация такова, что мы обязаны принимать дополнительные меры безопасности», — резюмировал Гладков.