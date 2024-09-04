Выплаты к школе: кому положены, какие нужны документы

В региональном правительстве нам сообщили, что выплат на детей на подготовку к школе действующим законодательством не предусмотрено. При этом на территории Белгородской области часть детей всё-таки могут рассчитывать на финансовую поддержку. Им положены выплаты, в том числе для приобретения к учебному году канцелярских товаров, школьной и спортивной формы.