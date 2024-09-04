Выплаты к школе: кому положены, какие нужны документы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В региональном правительстве нам сообщили, что выплат на детей на подготовку к школе действующим законодательством не предусмотрено. При этом на территории Белгородской области часть детей всё-таки могут рассчитывать на финансовую поддержку. Им положены выплаты, в том числе для приобретения к учебному году канцелярских товаров, школьной и спортивной формы.
Ежегодная денежная выплата к началу очередного учебного года на детей-школьников в Белгородской области положена семьям участников СВО. Её размер составляет 15 тысяч рублей. В текущем году получателями являются 3507 человек, у которых в общей сложности 4673 детей.
Выплата распространяется на семьи участников СВО следующих категорий:
При этом ребёнок участника СВО должен быть несовершеннолетним гражданином РФ и обучаться в школе на территории Белгородской области.
Документы, необходимые для назначения выплаты:
Ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы положена также на детей погибших военнослужащих. Её размер составляет 15 тысяч рублей. В этом году получателями являются 155 человек (188 детей).
Документы, необходимые для назначения выплаты:
Кроме этого, ежегодная выплата к началу учебного года полагается детям, которые пострадали от обстрелов ВСУ. В 2024 учебном году получателями являются:
Средства положены, если:
Документы, необходимые для назначения выплаты;
Подать заявления на получения вышеуказанных выплат можно в орган социальной защиты.
В этом году на федеральном уровне единоразовых выплат на школьников не предусмотрено, но многие регионы имеют собственные программы поддержки детей ко Дню знаний.
Чаще всего есть поддержка многодетных и малоимущих семей. Обычно помощь оказывают к сентябрю, но есть и практика выплат два раза в год или единовременных компенсаций.
Для получения льгот нужно обращаться в органы соцзащиты или в МФЦ. В некоторых случаях документы можно отправить через портал госуслуг.