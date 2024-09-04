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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Белгородской области часть школьников получат выплаты к учебному году

Выплаты к школе: кому положены, какие нужны документы

4 сентября 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области часть школьников получат выплаты к учебному году

Собрать ребёнка в школу — финансово затратное дело. Журналисты Бел.Ру выяснили, положены ли белгородским школьникам выплаты к новому учебному году и сколько человек получат средства.

В региональном правительстве нам сообщили, что выплат на детей на подготовку к школе действующим законодательством не предусмотрено. При этом на территории Белгородской области часть детей всё-таки могут рассчитывать на финансовую поддержку. Им положены выплаты, в том числе для приобретения к учебному году канцелярских товаров, школьной и спортивной формы.

Семьи участников СВО

Ежегодная денежная выплата к началу очередного учебного года на детей-школьников в Белгородской области положена семьям участников СВО. Её размер составляет 15 тысяч рублей. В текущем году получателями являются 3507 человек, у которых в общей сложности 4673 детей.

Выплата распространяется на семьи участников СВО следующих категорий:

  • бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР (с 24 февраля 2022 года), на территориях Запорожской области и Херсонской области (с 30 сентября 2022 года);
  • мобилизованные (не ранее 24 февраля 2022 года);
  • заключившие контракт с Минобороны РФ (не ранее 24 февраля 2022 года);
  • сотрудники органов МВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов госбезопасности, федеральной службы безопасности;
  • проходившие или проходящие службу в войсках Нацгвардии РФ;
  • заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР (с 24 февраля 2022 года), а также на территориях Запорожской области и Херсонской области (с 30 сентября 2022 года);
  • граждане РФ из ранее перечисленного списка, погибшие в ходе СВО или после получения травм.

При этом ребёнок участника СВО должен быть несовершеннолетним гражданином РФ и обучаться в школе на территории Белгородской области.

Документы, необходимые для назначения выплаты:

  • паспорт гражданина РФ;
  • документ, подтверждающий проживание на территории Белгородской области ребёнка участника СВО и самого бойца;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если документы подаёт уполномоченный представитель);
  • документ, подтверждающий реквизиты счёта в банке, открытого на имя заявителя;
  • свидетельство или справка о рождении ребёнка участника СВО;
  • справка из школы, подтверждающая факт обучения ребёнка;
  • сведения, подтверждающие участие гражданина в СВО;
  • копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна;
  • справка о гибели военнослужащего.
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Семьи погибших военнослужащих

Ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы положена также на детей погибших военнослужащих. Её размер составляет 15 тысяч рублей. В этом году получателями являются 155 человек (188 детей).

Документы, необходимые для назначения выплаты:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий постоянное место жительства на территории Белгородской области;
  • документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя получателя выплаты;
  • документ, подтверждающий реквизиты счёта в банке;
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна;
  • справка о гибели военнослужащего при исполнении обязанностей в районах боевых действий;
  • справка из школы, подтверждающая факт обучения ребёнка.
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Выплата пострадавшим детям

Кроме этого, ежегодная выплата к началу учебного года полагается детям, которые пострадали от обстрелов ВСУ. В 2024 учебном году получателями являются:

  • за 2023-2024 учебный год — 79 человек (90 детей),
  • за 2024-2025 учебный год — 23 человека (29 детей).

Средства положены, если:

  • несовершеннолетние дети получили в ходе обстрелов со стороны ВСУ ранения, травмы, контузии средней тяжести или тяжёлые;
  • несовершеннолетние дети, родители или один из родителей которых погибли в результате обстрелов;
  • белгородцы с детьми, получившие в результате обстрелов со стороны ВСУ увечья средней тяжести или тяжёлые.

Документы, необходимые для назначения выплаты;

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении ребёнка (детей);
  • документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания на территории Белгородской области;
  • документ, подтверждающий реквизиты счёта в банке;
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство о заключении брака;
  • документ, подтверждающий полномочия опекуна, попечителя, уполномоченного представителя;
  • справка из школы.

Подать заявления на получения вышеуказанных выплат можно в орган социальной защиты.

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Что нужно знать о выплатах к школе в 2024 году

В этом году на федеральном уровне единоразовых выплат на школьников не предусмотрено, но многие регионы имеют собственные программы поддержки детей ко Дню знаний.

Чаще всего есть поддержка многодетных и малоимущих семей. Обычно помощь оказывают к сентябрю, но есть и практика выплат два раза в год или единовременных компенсаций.

Для получения льгот нужно обращаться в органы соцзащиты или в МФЦ. В некоторых случаях документы можно отправить через портал госуслуг.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Эксклюзив#Учебный год#Выплаты#Школьная форма#Военнослужащие#Белгород#Участие в спецоперации#Все материалы автора
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