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Некоторые школы в Белгороде ушли на дистант, в связи с чем появились новые жалобы

Длительность дистанционных уроков в белгородских школах могут сократить

4 сентября 2024, 11:48
Фото: 1MI
Некоторые школы в Белгороде ушли на дистант, в связи с чем появились новые жалобы

Белгородцы пожаловались на длительность уроков на дистанте

В одной школе Белгорода преподаватели не соблюдают указания СанПиНа, считает горожанка. Белгородка объяснила, что её ребёнок вместо 30 минут сидит на дистанционном уроке 40 минут. Ситуацию прокомментировали в мэрии.
Сюжет
Школы

Белгородка, чей ребёнок учится в дистанционном формате, задала вопрос о длительности уроков. По её словам, одно занятие в школе № 27 Белгорода длится 40 минут, несмотря на указания СанПиНа.

Сначала в городской администрации, видимо, вопрос не поняли: они объяснили женщине, что её ребёнок должен подключаться к уроку согласно расписанию, чтобы изучать темы и общаться с учителем и одноклассниками. Но позже они дополнили свой ответ.

«Длительность непрерывных занятий на компьютере не должна превышать 15-30 минут в зависимости от возрастной категории школьников. Администрации 27-й школы рекомендовано обсудить вопрос изменения расписания учебных занятий с родительской общественностью», — отметили в городской администрации.
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