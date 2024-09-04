Длительность дистанционных уроков в белгородских школах могут сократить

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Белгородка, чей ребёнок учится в дистанционном формате, задала вопрос о длительности уроков. По её словам, одно занятие в школе № 27 Белгорода длится 40 минут, несмотря на указания СанПиНа.
Сначала в городской администрации, видимо, вопрос не поняли: они объяснили женщине, что её ребёнок должен подключаться к уроку согласно расписанию, чтобы изучать темы и общаться с учителем и одноклассниками. Но позже они дополнили свой ответ.
«Длительность непрерывных занятий на компьютере не должна превышать 15-30 минут в зависимости от возрастной категории школьников. Администрации 27-й школы рекомендовано обсудить вопрос изменения расписания учебных занятий с родительской общественностью», — отметили в городской администрации.