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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Школьники могут временно перейти в образовательные учреждения в безопасных районах.

Как перевести ребёнка из Белгорода в школу в более безопасном районе?

4 сентября 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney
Школьники могут временно перейти в образовательные учреждения в безопасных районах.

Белгородцы могут перевести своего ребёнка на время в другую школу

Взрослые опасаются за здоровье своих детей из-за недавних обстрелов Белгорода. Они поинтересовались, как можно перевести ученика в другую школу, которая находится в более безопасном районе. Рассказал мэр Валентин Демидов.

Жители Белгорода поинтересовались, как можно временно перевести ребёнка в другую школу, пока обстановка в городе не придёт в норму.

Мэр Валентин Демидов объяснил, что возможность перевода ученика из одного образовательного учреждения в другое строго регламентирована приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Нужно обратиться в администрацию школы, в которой на данный момент числится ребёнок. Там следует запросить личное дело, и с ним уже отправиться в новую школу.

Родители могут выбрать любое учреждение для своего ребёнка. Отказать в приёме могут разве что из-за нехватки мест.

Если же потом семья решит зачислить чадо в предыдущее учебное заведение, то его отправят в прежний класс.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Образование#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Перевод школьника
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