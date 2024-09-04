Как перевести ребёнка из Белгорода в школу в более безопасном районе?

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Жители Белгорода поинтересовались, как можно временно перевести ребёнка в другую школу, пока обстановка в городе не придёт в норму.
Мэр Валентин Демидов объяснил, что возможность перевода ученика из одного образовательного учреждения в другое строго регламентирована приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
Нужно обратиться в администрацию школы, в которой на данный момент числится ребёнок. Там следует запросить личное дело, и с ним уже отправиться в новую школу.
Родители могут выбрать любое учреждение для своего ребёнка. Отказать в приёме могут разве что из-за нехватки мест.
Если же потом семья решит зачислить чадо в предыдущее учебное заведение, то его отправят в прежний класс.