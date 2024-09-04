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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:47

Выплаты к новому учебному году смогли получить не все белгородцы

Положены не всем: почему белгородцы не смогли получить выплаты к школе?

4 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Выплаты к новому учебному году смогли получить не все белгородцы

Белгородцам объяснили, почему временно уехавшим не выдали выплаты к школе

Белгородка задала вопрос, почему им, вынужденно покинувшим регион, не полагается выплата к школе, хотя они подходят по всем критериям. На обращение ответил губернатор. Он же пообещал разобраться в проблеме.
Сюжет
Школа

Белгородка, выехавшая за пределы региона вместе с ребёнком, спросила у губернатора, почему детские выплаты в размере 15 тысяч рублей, которые положены детям участников СВО к учебному году, выдают только тем, кто живёт в Белгородской области.

«Мы на время уехали в другой город из-за сложившейся в регионе ситуации. Здесь ребёнок ходит в школу, но прописка в Белгороде. Отец ребёнка почти два года находится на СВО. Так почему же нам не положена выплата?» — задала вопрос жительница.

Вячеслав Гладков объяснил, почему приняли такое решение по выплатам, но пообещал попробовать помочь белгородке — это он поручил министру труда и социальной защиты Елене Батановой.

«Ситуация действительно сложная. Данная выплата была как раз в помощь тем, кто находится в приграничной территории, в Белгороде. У нас опять началась сложная ситуация с оперативной обстановкой, обстрелы, поэтому и принималось такое решение. Наверное, в чём-то Вы правы. Давайте мы разберёмся в Вашем случае», — предложил глава региона.
Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков
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