Положены не всем: почему белгородцы не смогли получить выплаты к школе?

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Белгородка, выехавшая за пределы региона вместе с ребёнком, спросила у губернатора, почему детские выплаты в размере 15 тысяч рублей, которые положены детям участников СВО к учебному году, выдают только тем, кто живёт в Белгородской области.
«Мы на время уехали в другой город из-за сложившейся в регионе ситуации. Здесь ребёнок ходит в школу, но прописка в Белгороде. Отец ребёнка почти два года находится на СВО. Так почему же нам не положена выплата?» — задала вопрос жительница.
Вячеслав Гладков объяснил, почему приняли такое решение по выплатам, но пообещал попробовать помочь белгородке — это он поручил министру труда и социальной защиты Елене Батановой.
«Ситуация действительно сложная. Данная выплата была как раз в помощь тем, кто находится в приграничной территории, в Белгороде. У нас опять началась сложная ситуация с оперативной обстановкой, обстрелы, поэтому и принималось такое решение. Наверное, в чём-то Вы правы. Давайте мы разберёмся в Вашем случае», — предложил глава региона.