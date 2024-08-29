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Гладков рассказал, кому из детей белгородцев полагаются выплаты

Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков

29 августа 2024, 08:02
Фото: 1MI

Гладков рассказал, кому из детей белгородцев полагаются выплаты

Жительница региона увидела в интернете слухи о том, что детям приграничного региона положены некие выплаты от государства. Стоит ли ждать в ближайшее время материальной помощи, белгородка узнала у губернатора Вячеслава Гладкова.

В последнее время жители Белгородской области неоднократно замечали в интернете информацию о том, что школьникам к новому учебному году якобы полагаются выплаты от государства. Какие именно и в каком размере, одна из жительниц не уточнила, однако решила узнать у главы региона, правда ли юным белгородцам положены какие-то денежные средства.

Судя по ответу губернатора Вячеслава Гладкова, такую информацию он услышал впервые.

«Не знаю, пока об этом не слышал. Есть отдельная категория, например, дети участников СВО, им определена помощь от государства — её ребятам переведут. По другим выплатам пока сказать не могу. Если предоставите более подробную информацию, постараюсь оперативно на неё ответить», — объяснил глава региона.
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