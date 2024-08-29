Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков

В последнее время жители Белгородской области неоднократно замечали в интернете информацию о том, что школьникам к новому учебному году якобы полагаются выплаты от государства. Какие именно и в каком размере, одна из жительниц не уточнила, однако решила узнать у главы региона, правда ли юным белгородцам положены какие-то денежные средства.