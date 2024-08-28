Белгородский оперштаб решил, кому положены выплаты в 15 тысяч и 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Жители нескольких населённых пунктов в Белгородской области смогут получить выплаты. Речь идёт о суммах в 15 тысяч и 150 тысяч рублей.
Перечень утвердил оперштаб. Главное условие — иметь прописку в одном из указанных населённых пунктов.
По 15 тыс. рублей смогут получить те, кто зарегистрирован:
Выплата в 150 тыс. рублей положена тем, кто прописан:
Некоторые из перечисленных населённых пунктов решено отселить. В Вязовое въезд уже закрыт.
Напомним, что в Белгородской области теперь действует режим ЧС федерального уровня. Как это отразится на выплатах, в МЧС объяснили ранее.