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Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:46

Updated Сегодня, 19:46

Выплаты могут получить жители нескольких населённых пунктов в Белгородской области

Белгородский оперштаб решил, кому положены выплаты в 15 тысяч и 150 тысяч рублей

28 августа 2024, 19:44
Фото: 1MI
Выплаты могут получить жители нескольких населённых пунктов в Белгородской области

Гладков рассказал о выплатах для белгородцев из нескольких населённых пунктов

В список попали сёла и посёлки, находящиеся в приграничье. Перечень утвердил оперштаб на заседании 28 августа, его озвучил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Выплаты

Жители нескольких населённых пунктов в Белгородской области смогут получить выплаты. Речь идёт о суммах в 15 тысяч и 150 тысяч рублей.

Перечень утвердил оперштаб. Главное условие — иметь прописку в одном из указанных населённых пунктов.

По 15 тыс. рублей смогут получить те, кто зарегистрирован:

  • в Солнцевке Белгородского района;
  • в Порозе и Дроновке Грайворонского горокруга;
  • в Старом Хуторе и Павловке Валуйского горокруга;
  • в Вязовом Краснояружского района.

Выплата в 150 тыс. рублей положена тем, кто прописан:

  • в Солнцевке Белгородского района;
  • в Новопетровке, Старом Хуторе и Павловке Валуйского горокруга;
  • в Безымено, Порозе, Дроновке, Новостроевке-Второй, Совхозном, сёлах Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга;
  • в Красном, Ленинском, Первомайском, хуторах Мухин и Панков в Шебекинском горокруге.

Некоторые из перечисленных населённых пунктов решено отселить. В Вязовое въезд уже закрыт.

Напомним, что в Белгородской области теперь действует режим ЧС федерального уровня. Как это отразится на выплатах, в МЧС объяснили ранее.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Оперштаб#Приграничье#Отселение
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