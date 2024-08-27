В Белгородской области отселяют жителей ещё одного села. Какие выплаты им положены?

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил, что из-за напряжённой оперативной обстановки принято решение временно ограничить въезд в село Вязовое, которое в последнее время подвергается частым обстрелам со стороны ВСУ. О том, что село закроют, упоминал и губернатор Вячеслав Гладков.
Жителей Вязового разместят в ПВР, либо позволят воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья, чей размер составляет 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей — для многодетной семьи. Также каждый прописанный в Вязовом житель получит единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.
За выплатами необходимо будет обратиться в соцзащиту.
Ограничение въезда в село будет действовать минимум три месяца. Попасть туда можно будет только по разрешению местной администрации.
В населённом пункте действует тот же режим, что и в краснояружской Колотиловке. 28 августа также рассмотрят вопрос о закрытии въезда в ещё три населённых пункта — Пороз и Дроновку Грайворонского округа, а также в Старый Хутор Валуйского округа.
О том, сколько уже населённых пунктов региона закрыты, читайте в материале Бел.Ру.