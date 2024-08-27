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Жители Вязового, въезд в которое ограничивают, могут получить выплаты

В Белгородской области отселяют жителей ещё одного села. Какие выплаты им положены?

27 августа 2024, 10:27
Фото: 1MI
Жители Вязового, въезд в которое ограничивают, могут получить выплаты

Белгородцам из Вязового рассказали о положенных им выплатах при отселении

Глава Краснояружского района прокомментировал закрытие въезда в село Вязовое. По его словам, населённый пункт ежедневно подвергается обстрелам, из-за чего там стало небезопасно находиться. Он также ответил, какие выплаты положены отселённым жителям Вязового.

Глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил, что из-за напряжённой оперативной обстановки принято решение временно ограничить въезд в село Вязовое, которое в последнее время подвергается частым обстрелам со стороны ВСУ. О том, что село закроют, упоминал и губернатор Вячеслав Гладков.

Жителей Вязового разместят в ПВР, либо позволят воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья, чей размер составляет 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей — для многодетной семьи. Также каждый прописанный в Вязовом житель получит единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

За выплатами необходимо будет обратиться в соцзащиту.

Ограничение въезда в село будет действовать минимум три месяца. Попасть туда можно будет только по разрешению местной администрации.

В населённом пункте действует тот же режим, что и в краснояружской Колотиловке. 28 августа также рассмотрят вопрос о закрытии въезда в ещё три населённых пункта — Пороз и Дроновку Грайворонского округа, а также в Старый Хутор Валуйского округа.

О том, сколько уже населённых пунктов региона закрыты, читайте в материале Бел.Ру.

В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Краснояружский район#Белгород#Андрей миськов#Запрет въезда#Вязовое#Приграничье#Эвакуированные
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