В Белгородской области отселяют жителей ещё одного села. Какие выплаты им положены?

В населённом пункте действует тот же режим, что и в краснояружской Колотиловке. 28 августа также рассмотрят вопрос о закрытии въезда в ещё три населённых пункта — Пороз и Дроновку Грайворонского округа, а также в Старый Хутор Валуйского округа.