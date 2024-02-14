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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Беспилотники

Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

14 февраля 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Девять беспилотников пытались атаковать территорию РФ

В ночь на 14 февраля система ПВО сбила украинские беспилотники. Противовоздушная оборона работала над Белгородской и Воронежской областями, над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

В Минобороны сообщили о беспилотниках ВСУ, которые минувшей ночью сбили над территорией РФ. Два дрона система ПВО перехватила над Белгородской областью, один — над Воронежской, ещё шесть — над акваторией Чёрного моря.

Губернатор соседнего региона Александр Гусев сообщал, что над областью сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий на земле.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранение получила женщина. Пострадала жительница Валуйского горокруга. Как сообщалось, её везли в областную больницу в Белгороде.

Также добавим, что ночью в Белгороде и районе, в Валуйском горокруге объявляли ракетную опасность. В регионе на тот момент работала система ПВО.

Ракетную опасность объявляли в Белгороде и двух районах ночью, ранена женщина
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#Белгородская область#Происшествия#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Воронежская область#СВО#Беспилотники#Александр Гусев#Ракетная опасность
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