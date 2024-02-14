Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Минобороны сообщили о беспилотниках ВСУ, которые минувшей ночью сбили над территорией РФ. Два дрона система ПВО перехватила над Белгородской областью, один — над Воронежской, ещё шесть — над акваторией Чёрного моря.
Губернатор соседнего региона Александр Гусев сообщал, что над областью сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий на земле.
В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранение получила женщина. Пострадала жительница Валуйского горокруга. Как сообщалось, её везли в областную больницу в Белгороде.
Также добавим, что ночью в Белгороде и районе, в Валуйском горокруге объявляли ракетную опасность. В регионе на тот момент работала система ПВО.