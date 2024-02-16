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Из-за атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье пострадал объект связи

Приграничье опять под огнём: ВСУ атаковали село в Белгородской области

16 февраля 2024, 09:20
Фото: Bel.ru

Из-за атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье пострадал объект связи

Дрон-камикадзе атаковал село Пороз в Грайворонском горокруге. В результате удара повреждения получил инфраструктурный объект связи. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Днём 16 февраля под огнём оказалось село Пороз в Грайворонском горокруге.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, окраину населённого пункта атаковали дроном-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, но есть разрушения. Повреждён инфраструктурный объект связи. Оперативные службы вскоре приступят к ликвидации последствий удара.

Накануне глава региона также опубликовал информацию об обстрелах региона 14 февраля. В оперативную сводку попали Губкинский горокруг и Корочанский район. В Грайворонском округе в тот день под ударом оказалась Дроновка. Тогда обошлось без последствий.

За день до этого, 13 февраля, ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. После прилёта повредило 30 надгробий местного кладбища.

Обстреляли кладбище: после атаки ВСУ в Белгородской области пострадало 30 надгробий
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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