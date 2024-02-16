Приграничье опять под огнём: ВСУ атаковали село в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Днём 16 февраля под огнём оказалось село Пороз в Грайворонском горокруге.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, окраину населённого пункта атаковали дроном-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, но есть разрушения. Повреждён инфраструктурный объект связи. Оперативные службы вскоре приступят к ликвидации последствий удара.
Накануне глава региона также опубликовал информацию об обстрелах региона 14 февраля. В оперативную сводку попали Губкинский горокруг и Корочанский район. В Грайворонском округе в тот день под ударом оказалась Дроновка. Тогда обошлось без последствий.
За день до этого, 13 февраля, ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. После прилёта повредило 30 надгробий местного кладбища.