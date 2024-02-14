Три дома пострадали в результате обстрела приграничья

Posted Вчера, 11:50
Published Вчера, 11:50
Modified Вчера, 11:52
Updated Вчера, 11:52
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, повреждения получили три домовладения. Среди мирных жителей никто не пострадал.
На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
Отметим, что вчера, 13 февраля, Белгородскую область атаковали около 90 раз. Минувшей ночью на территории региона объявляли ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе.
При атаке на село Солоти пострадала местная жительница. Её госпитализировали.