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Posted Вчера, 11:50

Published Вчера, 11:50

Modified Вчера, 11:52

Updated Вчера, 11:52

Обстрел

Три дома пострадали в результате обстрела приграничья

14 февраля 2024, 11:50
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали село в Брянской области

Об обстреле села в Суземском районе сообщили журналисты «Брянских известий» со ссылкой на губернатора. В результате атаки повреждения получили три дома. Пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, повреждения получили три домовладения. Среди мирных жителей никто не пострадал.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Отметим, что вчера, 13 февраля, Белгородскую область атаковали около 90 раз. Минувшей ночью на территории региона объявляли ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе.

При атаке на село Солоти пострадала местная жительница. Её госпитализировали.

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#Происшествия#Брянская область#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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