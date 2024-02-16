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Последствия обстрела, архивное фото

Под огнём был не только Белгород: какие районы попали накануне под атаки ВСУ

16 февраля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали Белгород и четыре района Белгородской области

Под атаки противника накануне попали Белгородский и Корочанский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Разрушения зафиксировали в пригороде Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под огонь ВСУ, помимо Белгорода, 15 февраля попали ещё четыре муниципалитета. Разрушения зафиксировали в Белгородском районе. Ещё под огнём были Корочанский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Обошлось без пострадавших.

В Белгородском районе в Разумном после отражения атаки средствами ПВО в одном многоквартирном доме задело кровлю. В Дубовском сельском поселении повреждения получили пять МКД, 11 частных домов и 13 автомобилей. В Тавровском сельском поселении повреждены два частных дома. В Северном в одной квартире выбило стёкла.

По Журавлёвке противник выпустил 18 артиллерийских снарядов, а Нехотеевку обстреляли из танка. По населённому пункту выпустили 14 танковых снарядов. Над Пуляевкой система ПВО сбила беспилотник. Без последствий.

В Грайворонском горокруге по Козинке ударили двумя миномётными снарядами. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. В селе Гора-Подол в воздухе сдетонировал беспилотник. Четыре прилёта из миномёта насчитали в селе Пороз. Обошлось без пострадавших.

В Корочанском районе неподалёку от села Самойловка обнаружили беспилотник. Взрывотехники обезвредили найденный БПЛА самолётного типа на месте. Обошлось без последствий.

Кроме того, под огонь ВСУ попал Шебекинский горокруг. Марьино, МАПП «Шебекино», Середу и Новую Таволжанку обстреляли из миномётов. Всего зафиксировано 20 прилётов. Новую Таволжанку атаковали дроном-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Добавим, что над Белгородом также сбили беспилотник противника.

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