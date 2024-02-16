Под огнём был не только Белгород: какие районы попали накануне под атаки ВСУ

В Белгородском районе в Разумном после отражения атаки средствами ПВО в одном многоквартирном доме задело кровлю. В Дубовском сельском поселении повреждения получили пять МКД, 11 частных домов и 13 автомобилей. В Тавровском сельском поселении повреждены два частных дома. В Северном в одной квартире выбило стёкла.