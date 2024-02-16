При обстрелах Белгорода с 29 декабря повреждено 918 автомобилей

В результате обстрела Белгорода 15 февраля в 12 жилых домах и 36 частных домах оказались повреждены тепловые контуры. Кроме того, пострадали также 4 хозяйственных объекта. На каждый объект назначено от 20 до 25 специалистов для проведения восстановительных работ. В настоящее время заказы на восстановление уже переданы на производство.