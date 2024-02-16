При обстрелах Белгорода с 29 декабря повреждено 918 автомобилей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Как ранее сообщалось, после вчерашнего обстрела зафиксировано 57 повреждённых автомобилей. Сегодня специалисты начнут оценивать транспортные средства, чтобы составить документацию для компенсаций.
После происшествия 7 февраля пострадало 89 автомобилей. Расчёты размера ущерба завершат до 25 февраля, а выплаты владельцам произведут до 1 марта. Всего с 29 декабря было повреждено 918 автомобилей. Денежные средства уже получены владельцами 684 транспортных средств.
В результате обстрела Белгорода 15 февраля в 12 жилых домах и 36 частных домах оказались повреждены тепловые контуры. Кроме того, пострадали также 4 хозяйственных объекта. На каждый объект назначено от 20 до 25 специалистов для проведения восстановительных работ. В настоящее время заказы на восстановление уже переданы на производство.