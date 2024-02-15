Четверо пострадавших из Белгорода направлены на лечение в Москву

По оперативным данным, в результате обстрела погибли шесть человек, включая ребёнка. 20 человек, среди которых четверо детей, получили ранения. Четверо из них получили амбулаторную помощь, а 16 госпитализированы с различной степенью тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.