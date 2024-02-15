Четверо пострадавших из Белгорода направлены на лечение в Москву

Posted Вчера, 16:13
Published Вчера, 16:13
Modified Вчера, 16:33
Updated Вчера, 16:33
По результатам консультаций врачей, четверо людей, среди которых двое детей, получивших ранения при обстреле торгового центра в Белгороде ВСУ, направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения России.
По оперативным данным, в результате обстрела погибли шесть человек, включая ребёнка. 20 человек, среди которых четверо детей, получили ранения. Четверо из них получили амбулаторную помощь, а 16 госпитализированы с различной степенью тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание помощи пострадавшим, как сообщается.