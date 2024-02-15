Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 16:13

Published Вчера, 16:13

Modified Вчера, 16:33

Updated Вчера, 16:33

Пострадавшие

Четверо пострадавших из Белгорода направлены на лечение в Москву

15 февраля 2024, 16:13
Фото: 1MI
Пострадавшие

20 человек получили ранения при обстреле в Белгороде

Четверо пострадавших, включая двух детей, после обстрела торгового центра в Белгороде направлены на лечение в Москву. Погибли 6 человек, включая ребёнка. 20 человек получили ранения, из которых 16 были госпитализированы; Министр здравоохранения России контролирует оказание помощи пострадавшим.

По результатам консультаций врачей, четверо людей, среди которых двое детей, получивших ранения при обстреле торгового центра в Белгороде ВСУ, направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения России.

По оперативным данным, в результате обстрела погибли шесть человек, включая ребёнка. 20 человек, среди которых четверо детей, получили ранения. Четверо из них получили амбулаторную помощь, а 16 госпитализированы с различной степенью тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание помощи пострадавшим, как сообщается.

Читайте также:
Удар ВСУ по центру Белгорода 30 декабря: что известно к этому часуРаненые, самолёты, суды и гусеничный дрон: что сегодня обсуждали белгородцы?Атака ВСУ: осколками ранило трёх белгородцев, выбиты окна в домах и повреждены авто
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Ребенок#Пострадавшие#Москва#Лечение#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Обстрел#Татьяна Лукащева#ВСУ#Разрушения#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
Число погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи
Вчера, 17:42
«Смешанные чувства». Белгород снова переживает страшную трагедию и хоронит близких
Вчера, 15:24
Решение о возвращении белгородских детей на очное обучение подтвердил губернатор
Вчера, 16:51
В результате обстрела на стадионе ранило 8-летнюю девочку и её бабушку
Вчера, 15:21
В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии
Вчера, 16:44
Погиб годовалый ребёнок, ранены 20 человек. Что известно об обстреле Белгорода?
Вчера, 15:41