Раненые, самолёты, суды и гусеничный дрон: что сегодня обсуждали белгородцы?

Планируется, что правительство Российской Федерации выделит Белгородской области из резервного фонда до 4,2 млрд рублей. Эти деньги, сообщается, используют для помощи предприятиям, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Кроме того, дополнительные финансовые средства направят на строительство жилья для 235 семей из Белгородской области, которые не могут вернуться домой из-за обстрелов ВСУ. Распоряжение о выделении этих средств уже подписали. Также начнётся совместная работа администраций районов и округов с министерством строительства Белгородской области. Регламент работы озвучат позже.