Раненые, самолёты, суды и гусеничный дрон: что сегодня обсуждали белгородцы?

Posted 10 февраля, 15:35
Published 10 февраля, 15:35
Modified 10 февраля, 15:40
Updated 10 февраля, 15:40
Окраина села Понуры Грайворонского городского округа сегодня подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела трое рабочих получили ранения.
По оперативным данным, мужчины получили осколочные раны различной тяжести. Они доставлены в белгородскую городскую больницу №2. В больнице им была оказана всесторонняя помощь. Кроме того, пострадал экскаватор, находившийся на территории.
Также за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по шести районам Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Разрушения коснулись шести домов, пострадали шесть авто и два гаража.
Планируется, что правительство Российской Федерации выделит Белгородской области из резервного фонда до 4,2 млрд рублей. Эти деньги, сообщается, используют для помощи предприятиям, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Кроме того, дополнительные финансовые средства направят на строительство жилья для 235 семей из Белгородской области, которые не могут вернуться домой из-за обстрелов ВСУ. Распоряжение о выделении этих средств уже подписали. Также начнётся совместная работа администраций районов и округов с министерством строительства Белгородской области. Регламент работы озвучат позже.
Глава российской внешней разведывательной службы Сергей Нарышкин сообщил, что от разведки США предложение совместного расследования крушения не поступало, пишут «РИА Новости».
Напомним, что около 11:00 24 января примерно в 5-6 километрах от села Яблоново Корочанского района произошло падение Ил-76, который был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса Patriot. Система передачи данных Link-16, используемая в армии США и других стран НАТО, предоставила необходимую информацию. Факт был подтвержден Францией. На борту самолета находились пленные военнослужащие ВСУ, экипаж и сопровождающие.
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Информация о продаже доли Зотовым в «ГК Агро-Белогорье»появилась 18 декабря. Журналисты Бел.Ру попытались проверить эту информацию, но им отказали в разговоре. В официальном ответе на запрос указали, что эта информация является ложной.
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В протоколе допроса и по записи разговора женщины с сыном видно, что та знала о доплатах вне заработной платы, которую Лечаев получал от фирм, в которых оформлен, но вовсе не работал. Также оба свидетеля обсуждали между собой то, чем оказывался недоволен Александр Лечаев.
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