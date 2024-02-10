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Posted 10 февраля, 12:49

Published 10 февраля, 12:49

Modified 10 февраля, 12:51

Updated 10 февраля, 12:51

Суд

Представители Зотова подтвердили передачу долей «Агро-Белогорья» третьей компании

10 февраля 2024, 12:49
Суд

Представители «Русагро» раскрыли причину подачи иска к Владимиру Зотову

«Русагро» подаёт в отношении «Агро-Белогорья» и других его владельцев уже не первый иск. Однако на этот раз представители компании раскрыли причину такого решения, а представители Владимира Зотова в зале суда публично признали факт отчуждения его доли в 25% сторонней компании, пишет «Абирег».
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Суд

В «Русагро» объяснили, что в суде представители Владимира Зотова заявили и подтвердили, что тот продал третьему лицу — компании «Русский металл» — 25% своих долей в «Агро-Белогорье». «Русагро» не проинформировали об этой сделке, поэтому в фирме считают, что такое отчуждение акций произошло с нарушением его прав, как собственника «Агро-Белогорья».

Информация о том, что Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье», появилась 18 декабря. Журналисты Бел.Ру решили проверить эту информацию, позвонив в компанию, однако там разговаривать не захотели. А в ответе на официальный запрос указали, что данный факт является неправдой.

Редакция Бел.Ру предположила, что слухи могли возникнуть из-за ареста долей Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по решению суда в рамках иска от «Русагро» с возможностью обжалования. Однако позже «Русагро» обратилось в арбитражный суд с иском к ГК «Агро-Белогорье», рассмотрение которого начали в категории «Корпоративные споры».

22 января стало известно, что суд отклонил жалобу компании «Агро-Белогорье» на арест долей Зотова и Ковалёвой. Девятнадцатый апелляционный суд Воронежа вернул данную жалобу. 17 января возник ещё один иск против «Агро-Белогорье». Компания «Русагро» требует предоставить «надлежащим образом заверенные документы» в течение 10 дней.

Напомним, что по информации источника, все иски связаны с событиями августа 2023 года, когда между Зотовым, Ковалёвой и «Русагро» было заключено соглашение о развитии и расширении бизнеса. Планировалось объединить животноводческие активы компаний «Агро-Белогорье» и «Тамбовский бекон» (входит в ГК «Русагро»). Сделку одобрила ФАС России. Однако после Зотов и Ковалёва перестали выходить на связь.

6 февраля на веб-сайте арбитражного суда появилась информация о подаче иска от ООО «Группа компаний „Русагро“» к Владимиру Зотову и акционерному обществу «Русский металл». Согласно сообщению издания «Абирег», бизнесмен планировал зарегистрировать эту компанию как дополнительного владельца 25% акций «Агро-Белогорья».

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