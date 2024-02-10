Представители Зотова подтвердили передачу долей «Агро-Белогорья» третьей компании

Posted 10 февраля, 12:49
Published 10 февраля, 12:49
Modified 10 февраля, 12:51
Updated 10 февраля, 12:51
В «Русагро» объяснили, что в суде представители Владимира Зотова заявили и подтвердили, что тот продал третьему лицу — компании «Русский металл» — 25% своих долей в «Агро-Белогорье». «Русагро» не проинформировали об этой сделке, поэтому в фирме считают, что такое отчуждение акций произошло с нарушением его прав, как собственника «Агро-Белогорья».
Информация о том, что Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье», появилась 18 декабря. Журналисты Бел.Ру решили проверить эту информацию, позвонив в компанию, однако там разговаривать не захотели. А в ответе на официальный запрос указали, что данный факт является неправдой.
Редакция Бел.Ру предположила, что слухи могли возникнуть из-за ареста долей Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по решению суда в рамках иска от «Русагро» с возможностью обжалования. Однако позже «Русагро» обратилось в арбитражный суд с иском к ГК «Агро-Белогорье», рассмотрение которого начали в категории «Корпоративные споры».
22 января стало известно, что суд отклонил жалобу компании «Агро-Белогорье» на арест долей Зотова и Ковалёвой. Девятнадцатый апелляционный суд Воронежа вернул данную жалобу. 17 января возник ещё один иск против «Агро-Белогорье». Компания «Русагро» требует предоставить «надлежащим образом заверенные документы» в течение 10 дней.
Напомним, что по информации источника, все иски связаны с событиями августа 2023 года, когда между Зотовым, Ковалёвой и «Русагро» было заключено соглашение о развитии и расширении бизнеса. Планировалось объединить животноводческие активы компаний «Агро-Белогорье» и «Тамбовский бекон» (входит в ГК «Русагро»). Сделку одобрила ФАС России. Однако после Зотов и Ковалёва перестали выходить на связь.
6 февраля на веб-сайте арбитражного суда появилась информация о подаче иска от ООО «Группа компаний „Русагро“» к Владимиру Зотову и акционерному обществу «Русский металл». Согласно сообщению издания «Абирег», бизнесмен планировал зарегистрировать эту компанию как дополнительного владельца 25% акций «Агро-Белогорья».