Представители Зотова подтвердили передачу долей «Агро-Белогорья» третьей компании

В «Русагро» объяснили, что в суде представители Владимира Зотова заявили и подтвердили, что тот продал третьему лицу — компании «Русский металл» — 25% своих долей в «Агро-Белогорье». «Русагро» не проинформировали об этой сделке, поэтому в фирме считают, что такое отчуждение акций произошло с нарушением его прав, как собственника «Агро-Белогорья».