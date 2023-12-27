В «Агро-Белогорье» официально опровергли слухи о продаже доли Зотова

Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что депутат областной думы и предприниматель Владимир Зотов якобы продал свою долю в ГК «Агро-Белогорье». Журналисты Бел.Ру попытались оперативно получить подтверждение или опровержение этой информации по телефону, но в компании не ответили. Поэтому мы направили официальный запрос.