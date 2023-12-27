В «Агро-Белогорье» официально опровергли слухи о продаже доли Зотова

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Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что депутат областной думы и предприниматель Владимир Зотов якобы продал свою долю в ГК «Агро-Белогорье». Журналисты Бел.Ру попытались оперативно получить подтверждение или опровержение этой информации по телефону, но в компании не ответили. Поэтому мы направили официальный запрос.
Ответ мы получили следующего содержания: «Информация о продаже Владимиром Зотовым доли в уставном капитале ООО ГК „Агро-Белогорье“ не соответствует действительности. Благодарим Вас за активный интерес к деятельности группы компаний „Агро-Белогорье“.
Стоит отметить, что возможной причиной слухов стало наложение ареста на доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». Суд данные требования удовлетворил. Однако определение может быть обжаловано.
Очередное судебное заседание состоится 25 января 2024 года.