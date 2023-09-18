Зотов остаётся: в «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов депутата

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Данные о том, что Зотов завязывает с агро-бизнесом, опубликовал один из белгородских Telegram-каналов. Там же была информация, что активы депутата в ГК «Агро-Белогорье» уйдут на продажу.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в компанию. В пресс-службе ГК «Агро-Белогорье» нам сообщили, что информация о продаже активов является недостоверной.
Напомним, ранее стало известно, что Сергей Тараканов стал генеральным директором «Яковлевского санветутильзавода». Предприятие принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой.
Что касается Зотова, сумма чистой прибыли его компаний по итогам 2022 года составила 1,9 млрд рублей, что почти в 10 раз меньше, чем годом ранее. При этом выручка достигла 69 млрд рублей. Всё это помогло Зотову в очередной раз возглавить список самых богатых жителей Белгородской области.