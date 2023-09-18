Зотов остаётся: в «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов депутата

Что касается Зотова, сумма чистой прибыли его компаний по итогам 2022 года составила 1,9 млрд рублей, что почти в 10 раз меньше, чем годом ранее. При этом выручка достигла 69 млрд рублей. Всё это помогло Зотову в очередной раз возглавить список самых богатых жителей Белгородской области.