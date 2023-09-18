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В «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов Владимира Зотова

Зотов остаётся: в «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов депутата

18 сентября 2023, 14:00
Фото: Midjourney

В «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов Владимира Зотова

В Сети появилась информация, что Владимир Зотов планирует продать свои активы в ГК «Агро-Белогорье». Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в компанию.

Данные о том, что Зотов завязывает с агро-бизнесом, опубликовал один из белгородских Telegram-каналов. Там же была информация, что активы депутата в ГК «Агро-Белогорье» уйдут на продажу.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в компанию. В пресс-службе ГК «Агро-Белогорье» нам сообщили, что информация о продаже активов является недостоверной.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Тараканов стал генеральным директором «Яковлевского санветутильзавода». Предприятие принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой.

Что касается Зотова, сумма чистой прибыли его компаний по итогам 2022 года составила 1,9 млрд рублей, что почти в 10 раз меньше, чем годом ранее. При этом выручка достигла 69 млрд рублей. Всё это помогло Зотову в очередной раз возглавить список самых богатых жителей Белгородской области.

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#Выручка#Агро-Белогорье#Эксклюзив#Чистая прибыль#Владимир зотов#Сергей Тараканов#Белгород#Кристина Семенчук#Лариса Ковалёва
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