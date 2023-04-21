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Зотов назначил в трёх свинокомплексах «Агро-Белогорья» нового руководителя

21 апреля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Речь идёт о свинокомплексах в Красногвардейском районе. С 17 апреля во всех организациях появился новый генеральный директор.

Организации «Красногвардейский свинокомплекс», «Красногвардейский свинокомплекс-1» и «Красногвардейский свинокомплекс-2» принадлежат ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 17 апреля сразу в трёх свинокомплексах появился новый генеральный директор. Им стал Иван Широких.

Напомним, ранее стало известно, что новым владельцем компании «Добрыня» стала жена Сергея Фуглаева Юлия Алексеева. Ранее фирма принадлежала Валерию Заруцкому.

Что касается свинокомплексов Зотова, в одном из них за год почти в пять раз снизилась чистая прибыль. Также сократился денежный поток.

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#Кристина Семенчук#Свинокомплекс#Директор#Агро-Белогорье#Назначение#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владимир зотов
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