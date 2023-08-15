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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 10:02

Владимир Зотов вновь стал самым богатым бизнесменом Белгородской области

От свиней до динозавров: как Владимир Зотов вновь стал самым богатым белгородцем

15 августа 2023, 09:56
Фото: Kandinsky

Владимир Зотов вновь стал самым богатым бизнесменом Белгородской области

Корреспонденты Бел.Ру провели исследование и определили список самых состоятельных жителей Белгородской области. В перечень попали 100 персон. На первом месте уже не в первый раз оказывается депутат областной думы Владимир Зотов: подробнее о том, чем он владеет — в нашем материале.

До 2011 года Владимир Зотов курировал программу развития свиноводства в правительстве Белгородской области. На данный же момент он является генеральным директором и главным совладельцем одной из крупнейших в России агропромышленных групп компаний «Агро-Белогорье» и депутатом Белгородской областной думы. Который год подряд занимает первое место в рейтинге самых богатых людей региона.

Бизнесмен является владельцем либо совладельцем 59 компаний. Это ряд свинокомплексов, белгородский аквапарк, зоопарк, динопарк, зерновые компании, медицинская клиника, комплекс «Ривьера», «Пикник парк», парк аттракционов и другие. Первые и дают основной доход.

Изначально Зотов входил в так называемую «команду Савченко», бывшего губернатора. Но после его ухода не только не растерял влиятельности, но даже укрепился: по итогам 2022 года сумма его чистых активов достигла 29,5 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 1,9 млрд рублей. Это позволило ему занять первое место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области.

В 2015 году бизнесмен вошёл в список 200 богатейших людей России, имея состояние в 400 млн долларов. В 2016 году он занимал 159-ю строку в списке. Через год состояние уменьшилось на 100 млн долларов. Но уже в 2019 году Владимир Зотов вернулся на 159-ю строку с состоянием в 650 млн долларов.

Топ богатых Белгородской области - 2023
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