От свиней до динозавров: как Владимир Зотов вновь стал самым богатым белгородцем

В 2015 году бизнесмен вошёл в список 200 богатейших людей России, имея состояние в 400 млн долларов. В 2016 году он занимал 159-ю строку в списке. Через год состояние уменьшилось на 100 млн долларов. Но уже в 2019 году Владимир Зотов вернулся на 159-ю строку с состоянием в 650 млн долларов.



