От свиней до динозавров: как Владимир Зотов вновь стал самым богатым белгородцем

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
До 2011 года Владимир Зотов курировал программу развития свиноводства в правительстве Белгородской области. На данный же момент он является генеральным директором и главным совладельцем одной из крупнейших в России агропромышленных групп компаний «Агро-Белогорье» и депутатом Белгородской областной думы. Который год подряд занимает первое место в рейтинге самых богатых людей региона.
Бизнесмен является владельцем либо совладельцем 59 компаний. Это ряд свинокомплексов, белгородский аквапарк, зоопарк, динопарк, зерновые компании, медицинская клиника, комплекс «Ривьера», «Пикник парк», парк аттракционов и другие. Первые и дают основной доход.
Изначально Зотов входил в так называемую «команду Савченко», бывшего губернатора. Но после его ухода не только не растерял влиятельности, но даже укрепился: по итогам 2022 года сумма его чистых активов достигла 29,5 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 1,9 млрд рублей. Это позволило ему занять первое место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области.
В 2015 году бизнесмен вошёл в список 200 богатейших людей России, имея состояние в 400 млн долларов. В 2016 году он занимал 159-ю строку в списке. Через год состояние уменьшилось на 100 млн долларов. Но уже в 2019 году Владимир Зотов вернулся на 159-ю строку с состоянием в 650 млн долларов.