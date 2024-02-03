Франция признала, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из американского ЗРК Patriot

Французские военные считают, что Ил-76 под Белгородом сбили из системы Patriot

Французские военные пришли к выводу, что ВСУ сбили военный самолёт из американского комплекса Patriot. Разведданные свидетельствуют о том, что украинским военным удалось скрытно доставить зенитно-ракетный комплекс ближе к цели, пишет «Ъ» со ссылкой на Associated Press.