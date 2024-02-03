Франция признала, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из американского ЗРК Patriot

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Французские военные пришли к выводу о том, что ВСУ сбили военный самолёт Ил-76 в Белгородской области с помощью американского комплекса Patriot. Информация появилась в Associated Press. Агентство подтверждает версию российского следствия.
Данные разведки свидетельствуют о том, что украинским военным удалось скрытно доставить зенитно-ракетный комплекс ближе к цели, затем включили радар на «достаточное время», чтобы сбить воздушное судно, пишет издание.
Ещё один западный чиновник считает, что самолёт, скорее всего, рухнул из-за ракетного удара. По его словам, ракета «почти точно была выпущена с территории Украины».