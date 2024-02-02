С места крушения Ил-76 под Белгородом вывезли все обломки

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
С места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 вывезли последние обломки. Следственно-оперативная группа уже закончила работы.
«Место крушения рекультивировано и передано по акту администрации района», — сообщил представитель экстренных служб журналистам.
Известно, что обломки самолёта вывезли на специальный полигон.
Напомним, что крушение самолёта произошло 24 января в Корочанском районе. Ил-76 перевозил 65 украинских бойцов на обмен военнопленными. Все бойцы, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих российских военных погибли.
Следком России уже определил, из какого вооружения был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76. Также стали известны имена членов экипажа. Один из них, бортмеханик, перед последним полётом отправил сообщение своей жене.