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Место крушения самолёта Ил-76

С места крушения Ил-76 под Белгородом вывезли все обломки

2 февраля 2024, 10:04
Фото: соцсети
Место крушения самолёта Ил-76

На специальный полигон вывезли обломки разбившегося под Белгородом самолёта

Место крушения самолёта в Корочанском районе очистили от обломков и передали в распоряжение администрации муниципалитета. Обломки вывезли на специальный полигон. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

С места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 вывезли последние обломки. Следственно-оперативная группа уже закончила работы.

«Место крушения рекультивировано и передано по акту администрации района», — сообщил представитель экстренных служб журналистам.

Известно, что обломки самолёта вывезли на специальный полигон.

Напомним, что крушение самолёта произошло 24 января в Корочанском районе. Ил-76 перевозил 65 украинских бойцов на обмен военнопленными. Все бойцы, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих российских военных погибли.

Следком России уже определил, из какого вооружения был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76. Также стали известны имена членов экипажа. Один из них, бортмеханик, перед последним полётом отправил сообщение своей жене.

Бортмеханик упавшего под Белгородом самолёта написал жене перед последним вылетом
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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Самолёт#Белгород#Александра Склярова#Обломки#Падение самолёта под Белгородом#Ил-76
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