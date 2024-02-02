С места крушения Ил-76 под Белгородом вывезли все обломки

На специальный полигон вывезли обломки разбившегося под Белгородом самолёта

Место крушения самолёта в Корочанском районе очистили от обломков и передали в распоряжение администрации муниципалитета. Обломки вывезли на специальный полигон. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.