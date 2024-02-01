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Самолёт

Бортмеханик упавшего под Белгородом самолёта написал жене перед последним вылетом

1 февраля 2024, 14:34
Фото: 1MI
Самолёт

Появилась переписка бортмеханика упавшего под Белгородом Ил-76 с женой

Журналисты RT получили переписку бортмеханика Сергея Житенева, погибшего при крушении самолёта в Корочанском районе, с его женой. Перед вылетом в Белгород мужчина написал несколько слов супруге.

Жена погибшего бортмеханика сбитого самолёта Ил-76 опубликовала последние слова мужчины, которые тот написал ей перед смертью. В переписке Сергей Житенев предупредил жену, что они собираются вылетать в Белгород, добавив в конце: «Такая работа».

Переписка попала в распоряжение RT. Закрашенная часть на скриншоте — секретная информация о полёте.

У погибшего бортмеханика остались жена и шестимесячный ребёнок. Супруга героя рассказала, что ранее он служил в Сирии, где спас людей из горевшего самолёта. В авиации мужчина служил с 18 лет.

Напомним, что сегодня, 1 февраля, Следком России определил, из какого вооружения был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76. Ранее стали известны имена всего экипажа упавшего самолёта.

Переписка бортмеханика Сергея Житенева с женойПереписка бортмеханика Сергея Житенева с женой
Переписка бортмеханика Сергея Житенева с женой
Фото: RT
Под Белгородом нашли 670 фрагментов тел погибших при крушении Ил-76
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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Бортмеханик#Падение военного самолёта#Александра Склярова#Падение самолёта под Белгородом
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