Бортмеханик упавшего под Белгородом самолёта написал жене перед последним вылетом

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Жена погибшего бортмеханика сбитого самолёта Ил-76 опубликовала последние слова мужчины, которые тот написал ей перед смертью. В переписке Сергей Житенев предупредил жену, что они собираются вылетать в Белгород, добавив в конце: «Такая работа».
Переписка попала в распоряжение RT. Закрашенная часть на скриншоте — секретная информация о полёте.
У погибшего бортмеханика остались жена и шестимесячный ребёнок. Супруга героя рассказала, что ранее он служил в Сирии, где спас людей из горевшего самолёта. В авиации мужчина служил с 18 лет.
Напомним, что сегодня, 1 февраля, Следком России определил, из какого вооружения был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76. Ранее стали известны имена всего экипажа упавшего самолёта.