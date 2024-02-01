Под Белгородом нашли 670 фрагментов тел погибших при крушении Ил-76

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
С места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 специалисты изъяли более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.
В распоряжении следствия имелись биологические материалы всех украинских военнослужащих, так как при работе с задержанными обязательно берутся материалы для установления генетического профиля. После проведённых экспертиз специалисты выяснили, что фрагменты тел действительно принадлежат 65 украинским военнослужащим. Помимо этого, на месте обнаружили останки шестерых членов экипажа и троих сотрудников военной полиции.
Трагедия произошла 24 января. Ранее Следственный комитет РФ установил, что ВСУ использовали зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Patriot производства США для сбития самолёта с украинскими военнопленными.