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Следственный комитет

Под Белгородом нашли 670 фрагментов тел погибших при крушении Ил-76

1 февраля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Следственный комитет

СК показал видео с места крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Фрагменты тел принадлежат 65 пленным, троим сотрудникам военной полиции и шестерым членам экипажа. Помимо этого, на месте крушения нашли частично сохранившиеся личные документы, сообщили в Следкоме России.

С места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 специалисты изъяли более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

В распоряжении следствия имелись биологические материалы всех украинских военнослужащих, так как при работе с задержанными обязательно берутся материалы для установления генетического профиля. После проведённых экспертиз специалисты выяснили, что фрагменты тел действительно принадлежат 65 украинским военнослужащим. Помимо этого, на месте обнаружили останки шестерых членов экипажа и троих сотрудников военной полиции.

Трагедия произошла 24 января. Ранее Следственный комитет РФ установил, что ВСУ использовали зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Patriot производства США для сбития самолёта с украинскими военнопленными.

Место крушения и фрагменты тел
Видео: Следком РФ
Названо вооружение, из которого ВСУ сбили военный самолёт Ил-76 под Белгородом
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