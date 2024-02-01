Под Белгородом нашли 670 фрагментов тел погибших при крушении Ил-76

В распоряжении следствия имелись биологические материалы всех украинских военнослужащих, так как при работе с задержанными обязательно берутся материалы для установления генетического профиля. После проведённых экспертиз специалисты выяснили, что фрагменты тел действительно принадлежат 65 украинским военнослужащим. Помимо этого, на месте обнаружили останки шестерых членов экипажа и троих сотрудников военной полиции.