Внешняя разведка: США не предлагали сообща расследовать крушение Ил-76 под Белгородом

Posted 10 февраля, 14:35
Published 10 февраля, 14:35
Modified 10 февраля, 14:45
Updated 10 февраля, 14:45
Говоря о том, получилось ли от разведка США предложение совместного расследования, глава российской разведывательной службы ответил отрицательно:
«Нет, не поступало».
Напомним, что около 11:00 24 января примерно в 5-6 километрах от села Яблоново Корочанского района произошло падение самолёта Ил-76, сбитого ВСУ из зенитного ракетного комплекса Patriot, получавшего нужные сведения при помощи специальной системы передачи данных Link-16, которая используется в армии США и других стран НАТО. Факт признала Франция. На место катастрофы выехала комиссия. На борту самолета находились пленные бойцы ВСУ, экипаж и сопровождающие.
26 января Владимир Путин впервые прокомментировал крушение военного самолёта. По его словам, ВСУ знали, что Ил-76 везёт 65 военнопленных к месту обмена.
На прошедшей неделе состоялось прощание с экипажем самолёта, в церемонии которого приняли участие представители Минобороны РФ, региональные власти и родные лётчиков.
Также напомним, что Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ, отправила письмо своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу. В этом письме она просила получить информацию о ракетных атаках, произведённых украинской армией 24 января в сторону Белгорода. Однако до сих пор Татьяна Москалькова не получила ответа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.