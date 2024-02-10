Внешняя разведка: США не предлагали сообща расследовать крушение Ил-76 под Белгородом

Также напомним, что Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ, отправила письмо своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу. В этом письме она просила получить информацию о ракетных атаках, произведённых украинской армией 24 января в сторону Белгорода. Однако до сих пор Татьяна Москалькова не получила ответа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.