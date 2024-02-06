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Published Сегодня, 07:29

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Место крушения самолёта Ил-76

Украинский омбудсмен не ответил на вопрос Москальковой о сбитом под Белгородом Ил-76

6 февраля 2024, 07:29
Фото: соцсети
Место крушения самолёта Ил-76
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила письмо украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу. Она просила предоставить информацию о пусках 24 января ракет ВСУ в сторону Белгорода. Ответа до сих пор Москалькова не получила, написала она в своём Telegram-канале.

Татьяна Москалькова сообщила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу письмо, в котором просила предоставить информацию о пусках ракет ВСУ в сторону Белгороде 24 января. Ответ так и не поступил.

Такая позиция украинской стороны свидетельствует о её преступном безразличии к жизням беззащитных людей.
Татьяна Москалькова

Также российский омбудсмен написала, что её поражает отсутствие реакции международных органов и правозащитных организаций, которые позволяют ВСУ обстреливать мирное население.

Напомним, что самолёт Ил-76 упал в Корочанском районе 24 января. На борту находились военнопленные ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По данным следкома, самолёт сбили ВСУ зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США.

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#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Омбудсмен#Белгород#Алина Харина#Татьяна Москалькова#СВО#Падение самолёта под Белгородом
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