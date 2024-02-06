Украинский омбудсмен не ответил на вопрос Москальковой о сбитом под Белгородом Ил-76

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила письмо украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу. Она просила предоставить информацию о пусках 24 января ракет ВСУ в сторону Белгорода. Ответа до сих пор Москалькова не получила, написала она в своём Telegram-канале.

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