Украинский омбудсмен не ответил на вопрос Москальковой о сбитом под Белгородом Ил-76

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Татьяна Москалькова сообщила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу письмо, в котором просила предоставить информацию о пусках ракет ВСУ в сторону Белгороде 24 января. Ответ так и не поступил.
Такая позиция украинской стороны свидетельствует о её преступном безразличии к жизням беззащитных людей.
Татьяна Москалькова
Также российский омбудсмен написала, что её поражает отсутствие реакции международных органов и правозащитных организаций, которые позволяют ВСУ обстреливать мирное население.
Напомним, что самолёт Ил-76 упал в Корочанском районе 24 января. На борту находились военнопленные ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По данным следкома, самолёт сбили ВСУ зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США.