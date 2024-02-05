Названа дата прощания с членами экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Церемония прощания с членами экипажа сбитого в Корочанском районе самолёта Ил-76 пройдёт 8 февраля. Траурное мероприятие состоится в Оренбурге.
По словам отца погибшего борттехника, в церемонии примут участие представители Минобороны России, власти региона, а также родные погибших. Лётчиков похоронят в местах, где они жили, а также там, где пожелали родственники. Погибшего борттехника похоронят в Саракташе, сообщил отец мужчины.
Авиакатастрофа произошла 24 января в Корочанском районе. Борт перевозил 65 военнопленных ВСУ. Также в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся в самолёте погибли. Следком установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A.