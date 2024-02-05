Названа дата прощания с членами экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

По словам отца погибшего борттехника, в церемонии примут участие представители Минобороны России, власти региона, а также родные погибших. Лётчиков похоронят в местах, где они жили, а также там, где пожелали родственники. Погибшего борттехника похоронят в Саракташе, сообщил отец мужчины.