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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Место крушения самолёта Ил-76

Названа дата прощания с членами экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

5 февраля 2024, 09:34
Фото: соцсети
Место крушения самолёта Ил-76

В Оренбурге готовятся к церемонии прощания с членами экипажа Ил-76

Церемония состоится на этой неделе. В прощании примут участие представители Минобороны РФ, региональные власти и родные лётчиков. Об этом РИА «Новости» рассказал отец погибшего борттехника.

Церемония прощания с членами экипажа сбитого в Корочанском районе самолёта Ил-76 пройдёт 8 февраля. Траурное мероприятие состоится в Оренбурге.

По словам отца погибшего борттехника, в церемонии примут участие представители Минобороны России, власти региона, а также родные погибших. Лётчиков похоронят в местах, где они жили, а также там, где пожелали родственники. Погибшего борттехника похоронят в Саракташе, сообщил отец мужчины.

Авиакатастрофа произошла 24 января в Корочанском районе. Борт перевозил 65 военнопленных ВСУ. Также в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся в самолёте погибли. Следком установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A.

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