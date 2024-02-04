Спланировано Западом? Как ВСУ получили данные для сбития Ил-76 и не были замечены

Напомним, 24 января в Корочанском районе упал самолёт Ил-76, который перевозил 65 военнопленных ВСУ. Все, кто находится на борту, погибли, включая шесть членов экипажа и троих сопровождающих сотрудников военной полиции. СК РФ уже установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A. А недавно специалисты изъяли с места крушения более 670 фрагментов тел погибших и личные документы, которые частично сохранились.