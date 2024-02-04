Спланировано Западом? Как ВСУ получили данные для сбития Ил-76 и не были замечены

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Специалист по системам ПВО Алексей Леонков пояснил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, из которого по официальным данным был сбит Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информацию для поражения он получил через военную систему обмена данными Link-16. Эта система есть у армии США и других стран НАТО.
Отсюда, по словам аналитика, сам ЗРК не был обнаружен, так как «не излучат зондирующие сигналы».
«Вероятнее всего, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16»
Алексей Леонков
Отсюда эксперт делает вывод, что уничтожение самолёта было спланировано западной стороной.
Напомним, 24 января в Корочанском районе упал самолёт Ил-76, который перевозил 65 военнопленных ВСУ. Все, кто находится на борту, погибли, включая шесть членов экипажа и троих сопровождающих сотрудников военной полиции. СК РФ уже установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A. А недавно специалисты изъяли с места крушения более 670 фрагментов тел погибших и личные документы, которые частично сохранились.