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Published Сегодня, 07:38

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Место крушения Ил-76

Спланировано Западом? Как ВСУ получили данные для сбития Ил-76 и не были замечены

4 февраля 2024, 07:38
Фото: соцсети
Место крушения Ил-76

Стало известно, как ВСУ отслеживали для поражения самолёт Ил-76 под Белгородом

Для ЗРК Patriot, из которого украинские военные сбили самолёт с пленными, данные были получены через западную систему. Об этом рассказал РИА Новости военный аналитик.

Специалист по системам ПВО Алексей Леонков пояснил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, из которого по официальным данным был сбит Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информацию для поражения он получил через военную систему обмена данными Link-16. Эта система есть у армии США и других стран НАТО.

Отсюда, по словам аналитика, сам ЗРК не был обнаружен, так как «не излучат зондирующие сигналы».

«Вероятнее всего, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16»
Алексей Леонков

Отсюда эксперт делает вывод, что уничтожение самолёта было спланировано западной стороной.

Напомним, 24 января в Корочанском районе упал самолёт Ил-76, который перевозил 65 военнопленных ВСУ. Все, кто находится на борту, погибли, включая шесть членов экипажа и троих сопровождающих сотрудников военной полиции. СК РФ уже установил, что самолёт сбили ВСУ из комплекса Patriot производства США, они использовали ракету MIM-104A. А недавно специалисты изъяли с места крушения более 670 фрагментов тел погибших и личные документы, которые частично сохранились.

Названо вооружение, из которого ВСУ сбили военный самолёт Ил-76 под Белгородом
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