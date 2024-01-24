Военный аналитик Bild: самолёт Ил-76 заходил на посадку в Белгороде, когда его сбили

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
«Если я правильно вижу, фюзеляж (корпус самолёта) разваливается ещё до удара [об землю], и секция кабины разделяется с остальной частью машины», — написал военный эксперт на своей странице в соцсети.
Юлиан Рёпке называет самолёт Ил-76 «сбитым» и говорит, что он разбился примерно в двух километрах к северо-востоку от места, где он попал в Белгородскую область.
Эксперт, оценивая высоту «взрывного облака от удара ракеты», предположил, что самолёт приближался к Белгороду, где сейчас высота облаков «всего 1300–1600 футов».
Напомним, ранее стало известно о крушении российского самолёта в Корочанском районе. Минобороны РФ подтвердило информацию о 74 погибших, среди которых 65 — военнопленные ВСУ, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Пленных перевозили на самолёте для последующего обмена.
Когда стало известно о том, что на борту находились пленные, украинские СМИ удалили и изменили новости о причастности к происшествию ВСУ. При этом, председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что Украина знала об обмене. Второй такой же Ил-76 с 80 пленными на борту развернули после происшествия.