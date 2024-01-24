Военный аналитик Bild: самолёт Ил-76 заходил на посадку в Белгороде, когда его сбили

Когда стало известно о том, что на борту находились пленные, украинские СМИ удалили и изменили новости о причастности к происшествию ВСУ. При этом, председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что Украина знала об обмене. Второй такой же Ил-76 с 80 пленными на борту развернули после происшествия.