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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Видео с падением самолёта под Белгородом проанализировал эксперт из Германии

Военный аналитик Bild: самолёт Ил-76 заходил на посадку в Белгороде, когда его сбили

24 января 2024, 12:01
Фото: соцсети

Видео с падением самолёта под Белгородом проанализировал эксперт из Германии

Эксперт немецкой газеты Юлиан Рёпке проанализировал видео падения самолёта в Корочанском районе. По его мнению, самолёт действительно подбили.

«Если я правильно вижу, фюзеляж (корпус самолёта) разваливается ещё до удара [об землю], и секция кабины разделяется с остальной частью машины», — написал военный эксперт на своей странице в соцсети.

Юлиан Рёпке называет самолёт Ил-76 «сбитым» и говорит, что он разбился примерно в двух километрах к северо-востоку от места, где он попал в Белгородскую область.

Эксперт, оценивая высоту «взрывного облака от удара ракеты», предположил, что самолёт приближался к Белгороду, где сейчас высота облаков «всего 1300–1600 футов».

Напомним, ранее стало известно о крушении российского самолёта в Корочанском районе. Минобороны РФ подтвердило информацию о 74 погибших, среди которых 65 — военнопленные ВСУ, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Пленных перевозили на самолёте для последующего обмена.

Когда стало известно о том, что на борту находились пленные, украинские СМИ удалили и изменили новости о причастности к происшествию ВСУ. При этом, председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что Украина знала об обмене. Второй такой же Ил-76 с 80 пленными на борту развернули после происшествия.

На место падения военного самолёта в Белгородской области вылетела комиссия ВКС
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