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Выступление Картаполова

«Руководство Украины знало об обмене»: в ГД заявили, что самолёт под Белгородом сбили

24 января 2024, 10:21
Фото: t.me/loose_red
Выступление Картаполова

Второй Ил-76 с украинскими пленными развернулся после катастрофы под Белгородом

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военный самолёт в Корочанском районе сбили. При этом он утверждает, что руководство Украины знало о готовящемся обмене. Ранее появилась информация, что на борту были пленные из ВСУ.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военный самолёт в Корочанском районе сбили. Депутат при этом заявил, что Украина знала о предстоящем обмене пленными.

Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолёт Ил-76 был сбит тремя ракетами.
Андрей Картаполов

Ещё предстоит разобраться, как именно произошло крушение. В этом разберутся специалисты после изучения места падения, сказал депутат в своём выступлении.

Более того, ещё один Ил-76 пришлось развернуть. На борту тоже находятся пленные украинские военные.

Ещё один Ил-76 с украинскими военнопленными развернулся после падения самолёта в Белгородской области.
Андрей Картаполов
Выступление Картаполова
Видео: t.me/loose_red
Военный самолёт упал в поле в нескольких километрах от белгородского села
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