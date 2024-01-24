«Руководство Украины знало об обмене»: в ГД заявили, что самолёт под Белгородом сбили

Второй Ил-76 с украинскими пленными развернулся после катастрофы под Белгородом

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военный самолёт в Корочанском районе сбили. При этом он утверждает, что руководство Украины знало о готовящемся обмене. Ранее появилась информация, что на борту были пленные из ВСУ.