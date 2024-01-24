«Руководство Украины знало об обмене»: в ГД заявили, что самолёт под Белгородом сбили

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военный самолёт в Корочанском районе сбили. Депутат при этом заявил, что Украина знала о предстоящем обмене пленными.
Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолёт Ил-76 был сбит тремя ракетами.
Андрей Картаполов
Ещё предстоит разобраться, как именно произошло крушение. В этом разберутся специалисты после изучения места падения, сказал депутат в своём выступлении.
Более того, ещё один Ил-76 пришлось развернуть. На борту тоже находятся пленные украинские военные.
Ещё один Ил-76 с украинскими военнопленными развернулся после падения самолёта в Белгородской области.
Андрей Картаполов