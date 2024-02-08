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Прощание с погибшими под Белгородом лётчиками

Родным погибших под Белгородом лётчиков Ил-76 передали ордена

8 февраля 2024, 08:42
Фото: РИА «Новости»
Прощание с погибшими под Белгородом лётчиками

Ордена Мужества вручили родным членов экипажа рухнувшего под Белгородом Ил-76

Родные погибших членов экипажа сбитого в Белгородской области Ил-76 получили ордена. Лётчиков наградили ими посмертно. Ордена вручили на траурном митинге, пишет РИА «Новости».

Родным погибших под Белгородом членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена, которыми лётчиков наградили посмертно. Прощаются с военнослужащими в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Как пишет агентство, ордена вручал командующий военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Лётчиков посмертно наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В последний путь 8 февраля отправили командира экипажа Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Государственные награды передали их родным.

Напомним, церемонию прощания сопровождает рота почётного караула. После отпевания лётчиков запланирован траурный марш, а затем и сами похороны.

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