Родным погибших под Белгородом лётчиков Ил-76 передали ордена

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Родным погибших под Белгородом членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена, которыми лётчиков наградили посмертно. Прощаются с военнослужащими в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».
Как пишет агентство, ордена вручал командующий военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Лётчиков посмертно наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
В последний путь 8 февраля отправили командира экипажа Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Государственные награды передали их родным.
Напомним, церемонию прощания сопровождает рота почётного караула. После отпевания лётчиков запланирован траурный марш, а затем и сами похороны.