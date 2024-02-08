С экипажем, не допустившим гибели белгородцев, прощаются в Оренбурге

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В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76. Самолёт был сбит ВСУ 24 января в Корочанском районе Белгородской области.
Прощание проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Церемонию сопровождает рота почётного караула. После отпевания состоится траурный марш, а затем родственники похоронят погибших лётчиков.
Напомним, что на борту сбитого самолёта находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, а также 65 военнопленных ВСУ. Самолёт был сбит из комплекса Patriot производства США.
Ранее белгородцы отметили, что погибшие члены экипажа — герои, так как смогли увести самолёт подальше от населённого пункта, чтобы не допустить гибели мирных жителей.