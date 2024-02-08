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Прощание с экипажем

С экипажем, не допустившим гибели белгородцев, прощаются в Оренбурге

8 февраля 2024, 07:00
Фото: РИА «Новости»
Прощание с экипажем

В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье», сообщает РИА «Новости». Сотни людей собрались здесь, чтобы проводить членов экипажа в последний путь.

В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76. Самолёт был сбит ВСУ 24 января в Корочанском районе Белгородской области.

Прощание проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Церемонию сопровождает рота почётного караула. После отпевания состоится траурный марш, а затем родственники похоронят погибших лётчиков.

Напомним, что на борту сбитого самолёта находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, а также 65 военнопленных ВСУ. Самолёт был сбит из комплекса Patriot производства США.

Ранее белгородцы отметили, что погибшие члены экипажа — герои, так как смогли увести самолёт подальше от населённого пункта, чтобы не допустить гибели мирных жителей.

Прощание с экипажем
Видео: РИА «Новости»
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