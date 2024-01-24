«Мощный, но далёкий взрыв»: белгородцы делятся подробностями о катастрофе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Один из очевидцев рассказал журналистам «Мира Белогорья», что пилоты в последний момент героически отвели самолёт в сторону поля, чтобы крушение не произошло в населённом пункте. По словам мужчины, он видел, как горевший самолёт стал лететь боком.
Ещё одна белгородка рассказала «Известиям», что ударная волна от падения самолёта была очень сильной.
Сначала был мощный, но далёкий взрыв. Подумала, что опять по Белгороду ударили. А потом слышу два громких взрыва, аж крыша завибрировала. Тут я уже поняла, что что-то страшное произошло.
поделилась местная жительница
Ещё один житель Корочанского района гулял в момент катастрофы с собакой, когда животное заскулило, присело на задние лапы и начало смотреть на небо. «Смотрю, а там летит самолёт. Потом его развернуло и он полетел в поле. Пилоты — молодцы, увели самолёт от села», — добавил мужчина.
Настоятель Дмитриевского храма иерей Георгий Боровиков отметил, что сегодня, 24 января, священнослужители провели заупокойную литию по погибшим военнопленным и лётчикам, «которые ценой своей жизни спасли село».
Ранее очевидцы уже делились рассказами о произошедшем. По словам одной женщины, было слышно два взрыва: второй был громче.
Крушение самолёта произошло около полудня 24 января недалеко от села Яблоново Корочанского района. На борту были 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен.