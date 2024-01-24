«Мощный, но далёкий взрыв»: белгородцы делятся подробностями о катастрофе

Ещё один житель Корочанского района гулял в момент катастрофы с собакой, когда животное заскулило, присело на задние лапы и начало смотреть на небо. «Смотрю, а там летит самолёт. Потом его развернуло и он полетел в поле. Пилоты — молодцы, увели самолёт от села», — добавил мужчина.