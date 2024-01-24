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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Военный самолёт упал в поле в нескольких километрах от белгородского села

Военный самолёт упал в поле в нескольких километрах от белгородского села

24 января 2024, 10:06
Фото: 1MI
Разрушений на земле нет. Борт упал в Корочанском районе. Подробности рассказал агентству ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблоново отец Георгий.

Самолёт Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново Корочанского района. Борт упал в поле в пяти-шести километрах от села. По словам настоятеля храма, отца Георгия, разрушений в селе нет, храм при падении судна не пострадал.

Напомним, что на место падения самолёта вылетела комиссия, которой предстоит установить причину катастрофы. На борту самолёта находились пленные бойцы ВСУ, экипаж и сопровождающие. Происшествие случилось в районе 11:00 24 января.

На место выехал губернатор Вячеслав Гладков.

На место падения военного самолёта в Белгородской области вылетела комиссия ВКС
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