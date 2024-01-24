Военный самолёт упал в поле в нескольких километрах от белгородского села

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Самолёт Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново Корочанского района. Борт упал в поле в пяти-шести километрах от села. По словам настоятеля храма, отца Георгия, разрушений в селе нет, храм при падении судна не пострадал.
Напомним, что на место падения самолёта вылетела комиссия, которой предстоит установить причину катастрофы. На борту самолёта находились пленные бойцы ВСУ, экипаж и сопровождающие. Происшествие случилось в районе 11:00 24 января.
На место выехал губернатор Вячеслав Гладков.