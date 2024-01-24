На место падения военного самолёта в Белгородской области вылетела комиссия ВКС

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Около 11:00 в Белгородской области произошло крушение военного самолёта Ил-76. На место падения военного самолёта вылетела комиссия ВКС. Специалисты установят причину катастрофы, сообщает Минобороны РФ.
Известно, что на борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ. Их везли для последующего обмена. Кроме того, в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Напомним, что происшествие случилось 24 января в Корочанском районе. На месте находятся оперативные службы — МЧС и следователи. Также в район выехал глава региона.