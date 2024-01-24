Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

На место падения военного самолёта в Белгородской области вылетела комиссия ВКС

На место падения военного самолёта в Белгородской области вылетела комиссия ВКС

24 января 2024, 09:46
Фото: Telegram-канал «112»
Специалисты установят причину авиакатастрофы, сообщает Минобороны РФ.

Около 11:00 в Белгородской области произошло крушение военного самолёта Ил-76. На место падения военного самолёта вылетела комиссия ВКС. Специалисты установят причину катастрофы, сообщает Минобороны РФ.

Известно, что на борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ. Их везли для последующего обмена. Кроме того, в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Напомним, что происшествие случилось 24 января в Корочанском районе. На месте находятся оперативные службы — МЧС и следователи. Также в район выехал глава региона.

На борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
На борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУГладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧСВ Сети появилась первая информация о происшествии в Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Падение#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Крушение#Падение самолёта под Белгородом
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?
Сегодня, 10:28
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
Сегодня, 07:16
«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
Сегодня, 11:09
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53