Белгородские волонтёры разработали наземный дрон для помощи в работе сапёрам

Волонтёры из Белгородской области разработали наземный дрон на гусеничной платформе, который помогает сапёрам при выполнении задач по разминированию освобождённых территорий. Дрон на гусеничном ходу также способен доставлять различный груз на опасные участки и работать в тех местах, куда сложно добраться человеку.