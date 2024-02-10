Белгородские волонтёры разработали наземный дрон для помощи в работе сапёрам

Posted 10 февраля, 11:45
Published 10 февраля, 11:45
Modified 10 февраля, 12:10
Updated 10 февраля, 12:10
Волонтёры из Белгородской области разработали наземный дрон на гусеничной платформе, который помогает сапёрам при выполнении задач по разминированию освобождённых территорий. Дрон на гусеничном ходу также способен доставлять различный груз на опасные участки и работать в тех местах, куда сложно добраться человеку.
Такой дистанционно управляемый аппарат помогает сохранить жизни сапёров, как сообщили в Минобороны РФ. За месяц работы на южнодонецком направлении военнослужащие с помощью разработанного волонтёрами дрона уже успели обезвредить более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов.
Напомним, что в Белгороде продолжаются учения по гражданской обороне. Последняя тренировка по эвакуации жителей была масштабной, с участием сразу нескольких министерств и служб. Журналистка Бел.Ру побывала на месте.